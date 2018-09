Sancțiuni contravenționale aplicate de polițiștii Biroului Combaterea Delictelor Silvice In cursul zilei de ieri, polițiștii Biroului Combaterea Delictelor Silvice din cadrul I.P.J. Hunedoara au efectuat un control pe raza comunei Salașu de Sus. Actiunea politistilor a urmarit verificarea legalitatii activitatilor de exploatare, comercializare și transport al materialului lemnos. In urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca angajații unei societați comerciale au taiat fara drept mai mulți arbori din partide legal contractate, aflate in proprietatea privata a unei asociații composesorale. In cadrul actiunii, care a beneficiat de sprijinul Garzii Forestiere… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

