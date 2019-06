Stiri pe aceeasi tema

- Administratia din Iran a avertizat, sambata, Statele Unite ca armata iraniana va reactiona "ferm" la orice agresiune militara, in contextul tensiunilor dintre Teheran si Washington, relateaza agentia de presa Tasnim, citata de Reuters, potrivit mediafax."Indiferent ce decizie vor lua oficialii…

- Oficialii iranieni au reactionat la scurt timp dupa ce New York Times (NYT) a relatat ca Trump a aprobat lovituri militare impotriva Iranului vineri, ca represalii la doborarea unei drone americane de supraveghere, dar ca a anulat atacurile in ultimul moment. ''In mesajul sau, Trump a afirmat ca este…

- Iranul a denuntat luni 'razboiul economic' dus de SUA impotriva sa si a afirmat ca cei care l-au lansat sa nu se astepte ca pot 'ramane in siguranta', informeaza France Presse. 'Sa nu se spere ca un razboi economic impotriva poporului iranian continua, iar cei care sustin acest razboi…

- ''Presa Fake News au publicat ca de obicei o informatie falsa, fara nici o cunostinta (pe aceasta tema, nota red.agentiei) potrivit careia SUA incearca sa angajeze negocieri cu Iranul'', a scris Trump pe Twitter. ''Aceasta informatie este falsa'', a adaugat miliardarul, fara sa para clar la ce publicatie…

- Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, da asigurari ca Teheranul nu cauta razboiul cu Statele Unite, in pofida amplificarii tensiunilor intre cele doua tari pe tema capacitatii nucleare a Iranului si programului iranian balistic, relateaza Reuters, inforemaza News.ro.Citește și:…

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif a declarat duminica în presa americana ca tensiunile dintre Iran si SUA sunt exacerbate în parte deoarece consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton si anumiti lideri din Orientul Mijlociu forteaza o confruntare, transmite…

- Ministrul de Externe al Iranului susține ca sancțiunile impuse de administrația Trump anul trecut au încetinit eforturile ajutoarelor din zonele lovite de inundații, în care aproape 60 de oameni au murit pâna acum, potrivit AP News. Mohammad Javad Zarif a postat luni pe Twitter…

- Executivul american ia in calcul adoptarea de sanctiuni impotriva Iranului care sa vizeze noi domenii ale economiei, a declarat luni un inalt oficial al administratiei Trump sub conditia anonimatului, transmite Reuters potrivit Agerpres. Intentia administratiei americane vizeaza impunerea de…