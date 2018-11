Stiri pe aceeasi tema

- Masura anuntata de Casa Alba va intra in vigoare incepand din 5 noiembrie. Totusi, opt tari nu vor fi penalizate de SUA daca vor continua sa importe petrol din Iran. „Sanctiunile vin”, a scris presedintele american, Donald Trump, pe Twitter dupa anuntul de vineri.SUA a reimpus sanctiunile…

- Statele Unite ale Americii incearca sa provoace o schimbare de regim in Iran, a declarat duminica presedintele iranian, Hassan Rouhani, intr-un discurs difuzat de televiziunea de stat, informeaza Reuters. Washingtonul recurge la un razboi psihologic si economic in incercarea de a priva Republica Islamica…

- Prețul petrolului Brent a atins marți un nou maxim al ultimilor patru ani, din cauza apropierii intrarii în vigoare a sancțiunilor Statelor Unite împotriva Iranui și a reticenței OPEC și a Rusiei de a crește producția pentru a compensa impactul anticipat asupra ofertei, transmite Reuters. …

- Statele Unite si China si-au impus reciproc noi tarife vamale, cele mai mari economii mondiale nearatand nici un semn ca ar atenua razboiul comercial care a afectat pietele financiare globale, transmite Reuters. Luni, la ora 04:01 GMT, au intrat în vigoare tarifele vamale americane de 10% asupra…

- World Experience Festival va prezenta, in cea de-a patra ediție a evenimentului, un program multicultural tematic concentrat pe celebrarea patrimoniului muzical mondial a 70 de națiuni, in perioada 3-9 septembrie, la ARCUB-Gabroveni și Parcul Titan. Festivalul aduce pe scena principala peste 100 de…

- Beijingul a denunțat ieri logica logica "iresponsabila și absurda" a Statelor Unite in legatura cu Coreea de Nord, dupa acuzațiile lui Donald Trump precum ca Beijingul ar complica aceasta ecuație strategica. "Mulți oameni ca mine cred ca, prin logica lor iresponsabila și absurda, Statele Unite nu fac…

- Facultatea de Matematica și Informatica a Universitații „Ovidius” din Constanța (UOC) organizeaza a XXVI-a ediție a Școlii Naționale de Algebra, cu tema „Combinatorial Structures in Algebra and Geometry”, in perioada 27-31 august 2018. La eveniment participa 55 de cercetatori, doctoranzi și masteranzi…

- Ministerul de Externe chinez a declarat joi ca Beijingul nu permite companiilor chineze sa se angajeze in activitati ce incalca rezolutiile Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite privind Coreea de Nord, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. China se opune altor tari care implementeaza…