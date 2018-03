Stiri pe aceeasi tema

- ONU a sanctionat 27 de nave si 21 de firme, dar si un om de afaceri, pentru ca au incalcat embargoul privind Coreea de Nord, relateaza BBC. Masurile au fost propuse de SUA luna trecuta ca urmare incalcarii sanctiunilor internationale luate ca raspuns la testele nucleare si balistice ale Phenianului.Acestea…

- Infamul conducator al Coreei de Nord, Kim Jong-un, face un pas istoric pentru regimul sau. De cand a preluat puterea, in anul 2011, dupa moartea tatalui sau, Kim Jong-il, liderul de la Phenian nu a intreprins nicio calatori in afara granițelor statului foarte retras. In mijlocul unor frici care vizeaza…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Consiliul de Securitate al ONU a denuntat joi deteriorarea puternica a situatiei umanitare din Yemen, unde ''22,2 milioane de persoane'' au acum nevoie de ajutor, respectiv cu ''3,4 milioane mai multe decat anul trecut'', relateaza AFP. ''Consiliul…

- Armata este o componenta esentiala a vietii cetatenilor din Israel. Toata lumea o face in mod obligatoriu, femeile - doi ani, iar barbatii - timp de trei ani. Dincolo de antrenamentele clasice, necesare populatiei unui stat din Orientul Mijlociu, israelienii isi dezvolta in timpul serviciului militar…

- Pentru prima data, bugetul Ministerului Apararii Nationale a fost de 2% din Produsul Intern Brut, iar in 2018 se va mentine aceasta alocare, ceea ce inseamna ca se pot continua programele majore de inzestrare. In acest context, merita sa intelegem mai bine performanta financiara a principalelor companii…

- Bravo Europa, producator si distribuitor specializat de solutii metalice pentru acoperire, a incheiat anul 2017 cu o crestere a cifrei de afaceri de 46%. Intr-un interviu acordat wall-street.ro in noiembrie 2017, Adrian Minuta, fondator si CEO al Bravo Europa, estima atingerea unei cifre de afaceri…

- Preluarea de catre MAE a președinției CNDIU Ministerul Afacerilor Externe a preluat, la 2 martie 2018, pentru o perioada de un an, președinția Comisiei Nationale de Drept International Umanitar (CNDIU), de la Ministerul Afacerilor Interne. Funcția de președinte al CNDIU va fi exercitata…

- "Franta si Statele Unite ale Americii nu vor tolera impunitatea", in cazul in care vor exista "dovezi clare privind utilizarea" armelor chimice in Siria, a afirmat presedintia franceza intr-un comunicat, dupa o convorbire telefonica, vineri, intre presedintii francez, Emmanuel Macron, si american,…

- In sapte zile de atacuri aeriene si de tiruri de artilerie in Ghouta de Est au fost omorati 519 civili - inclusiv peste 100 de copii - potrivit SOHR.Aceasta zona, ultimul bastion rebel de la portile Damascului, este tinta, de la 19 februarie, a unei operatiuni militare de anvergura a regimului…

- ”Consiliul de Securitate tocmai a adoptat in unanimitate o rezolutie care cere o incetare a focului de 30 de zile in Siria”, aminteste presedintia Frantei, calificand documentul Natiunilor Unite ca o ”prima etapa indispensabila”. Sursa mentionata a anuntat totodata ca, duminica, Merkel si…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. ''Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord'', indica…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas a cerut in Consiliul de Securitate crearea unui mecanism multilateral pentru rezolvarea problemei palestiniene printr-o conferinta internationala la mijlocul anului 2018, relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Romania e in pericol! O spune chiar șeful NATO. Coreea de Nord reprezinta o amenintare pentru toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice, a estimat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in prima zi a Conferintei de Securitate de la Munchen, potrivit dpa.''Coreea de Nord…

- Autoritatile din Letonia investigheaza o banca nationala suspectata ca a efectuat tranzactii financiare cu regimul din Coreea de Nord, operatiuni care au legatura cu sistemul de rachete balistice al Phenianului, relateaza site-ul agentiei Yonhap. "Investigam aceasta chestiune. Dar pana…

- Ambasadorul francez la ONU, Francois Delattre, a declarat marti in Consiliul de Securitate al ONU ca executiile in masa contra minoritatii musulmane rohingya din Myanmar relatate de Reuters 'ar putea constitui crime impotriva umanitatii' si a cerut eliberarea a doi jurnalisti Reuters retinuti…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat ca tara sa si Coreea de Sud sunt de acord ca ar trebui mentinuta presiunea asupra Coreei de Nord, scrie BBC.Citește și: Tariceanu se DEZLANTUIE: Atac DUR dupa scutirile pentru IT-isti. Ce le transmite romanilor vizati de Declaratia 600 / VIDEO…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca Statele Unite sunt ”pregatite de orice eventualitate” in fata amenintarii nord-coreene, subliniind ca ”toate optiunile” sunt ”pe masa”, relateaza AFP conform News.ro . ”Lumea sa stie, in aceasta baza aeriana Yokota si oriunde altundeva, ca noi suntem…

- Rusia a inceput repatrierea muncitorilor nord-coreeni prezenti pe teritoriul sau, punand astfel in aplicare sanctiunile adoptate la sfarsitul lunii decembrie de Consiliul de Securitate al ONU, a anuntat miercuri ambasadorul Rusiei in Coreea de Nord, informeaza AFP. "Interdictia (prezentei) muncitorilor…

- "Anunt astazi ca Statele Unite vor face cunoscute in scurt timp sanctiunile economice cele mai dure si cele mai ofensive adoptate vreodata impotriva Coreei de Nord", a afirmat vicepresedintele SUA. El a mentionat ca Washingtonul isi va intensifica presiunile pentru a determina Phenianul sa renunte…

- Coreea de Nord a transmis, marti, un avertisment Statelor Unite si Coreei de Sud in privinta reluarii exercitiilor militare comune anuale, despre care Phenianul sustine ca arunca regiunea intr-o stare de...

- Ultimele referiri facute de președintele Statelor Unite, Donald Trump, la regimul din Coreea de Nord au avut in vedere marile probleme legate de respectarea drepturilor omului din statul comunist. Totuși, experții sunt de parere ca aceasta accentuare ascunde in spate o dorința a administrație prezidențiale…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.…

- Natiunile Unite si Statele Unite au adoptat o serie de sanctiuni impotriva Coreei de Nord, printre masuri numarandu-se reducerea aprovizionarii cu petrol."Nu putem diminua mai mult aprovizionarea cu produse petroliere", a atras atentia Aleksandr Matzegora, citat de agentia RIA Novosti."Reprezentantii…

- Departamentul de Stat al SUA a acuzat Rusia de incalcarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU, adoptata impotriva regimului de la Phenian, a scris Heather Nauert, reprezentantul oficial al oficiului de afaceri externe al SUA, pe Twitter-ul oficial. „Noi am avertizat Rusia in legatura cu comerțului…

- Coreea de Nord a incalcat anul trecut interdictia ONU privind exporturile, livrand carbune in Coreea de Sud si Japonia, prin intermediul Rusiei, arata Agerpres , care preia un articol Reuters bazat pe informații oferite de trei surse din serviciile de informatii vest-europene. In 5 august 2017, Consiliul…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Coreea de Nord continua sa exporte carbune in țari terțe contrar sancțiunilor ONU, iar Rusia o ajuta in acest sens, relateaza Reuters, citand surse din serviciile de informații din Europa de Vest. Potrivit acestora, anul trecut, dupa introducerea de catre Consiliul de Securitate al ONU a interdicției…

- Japonia a inaugurat marti, la Tokyo, un muzeu consacrat insulelor care constituie subiect de disputa cu China si Coreea de Sud. Seulul nu a intarziat sa ceara inchiderea muzeului administrat de guvernul nipon si care prezinta documente si fotografii in sustinerea revendicarilor teritoriale ale Japoniei,…

- Rusia a apreciat joi, în fața Consiliului de Securitate al ONU ca prabușirea acordului asupra programului nuclear al Iranului va trimite un mesaj &"alarmant&" lumii întregi și va compromite eforturile pentru a convinge Coreea de Nord

- Coreea de Sud a anuntat ca va participa sub acelasi steag cu Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang, scrie Reuters. Potrivit agentiei de presa, cele doua state au cazut de acord sa participe sub steagul unei „Coree unite”, titreaza News.ro. In plus, propunerea Coreei de Sud de…

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu prilejul vizitei premierului Japoniei la Bucuresti, ca Romania a condamnat ferm actiunile provocatoare ale Coreei de Nord. Seful statului spera ca eforturile comunitatii internationale sa duca la solutionarea durabila a acestei probleme. "Dupa…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Autoritațile din Ținutul Primorie, din Extremul Orient rusesc, refuza sa repatrieze muncitorii din Coreea de Nord care sunt angajați la intreprinderile din regiune, a anunțat vineri la o conferința de presa guvernatorului provinciei, Andrei Tarasenko. In decembrie anul trecut, Consiliul de Securitate…

- Polemicile privind Bitcoin, dar si celelalte criptomonede, continua sa apara in spatiul public, Warren Buffet lansand un avertisment in ceea ce priveste investitiile in aceasta piata. De asemenea, o lovitura pe care ar putea sa o primeasca industria este reprezentanta de planurile Coreei de Sud de…

- Nu se stie nimic in urma discutiile purtate in aceasta saptamana intre Coreea de Nord si Coreea de Sud, altele decat ceea ce este deja cunoscut. La fel ca la orice alta intalnire anterioara, Coreea de Sud va soma cu greu conduita gresita a Coreei de Nord, negand astfel sanctiunile pe termen lung impuse…

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Coreea de Nord i-a trimis Sudului lista de participanti la primele discutii dintre cele doua state rivale in mai mult de doi ani, a anuntat Seulul duminica, informeaza AFP. Aceste discutii...

- Shinzo Abe este actualul prim-ministru al Japoniei, acesta avand al treilea cel mai lung mandat de prim-ministru in Japonia, de la sfarsitul celui de-al doilea Razboi Mondial, potrivit BBC. Prima oara a fost ales prim-ministru in septembrie 2006, iar atunci a devenit cel mai tanar premier…

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Liderul din Coreea de Nord a amenințat Statele Unite ca armele de care dispune pot lovi oricand teritoriul american. Mai mult decat atat, el spune ca butonul pentru lansarea armelor nucelare se afla in biroul lui. "Statele Unite nu vor putea niciodata sa porneasca un razboi impotriva mea…