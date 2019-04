Sancțiune aspră pentru un producător de legume ”pirat”, prins la Timișoara Un comerciant care vindea legume in piața volanta din parcarea de la Stadionul “Dan Paltinișanu” din Timișoara s-a ales cu o sancțiune aspra. Asta dupa ce, in urma unor verificari efectuate in acest sfarșit de saptamana, polițiștii locali au constatat ca acesta nu era producator agricol, ci a achiziționat legumele din Piața de Gros. Comerciantul […] Articolul Sancțiune aspra pentru un producator de legume ”pirat”, prins la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

