Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat, vineri, data de 28 aprilie pentru convocarea de alegeri anticipate, ceea ce ar putea insemna luni de incertitudine pentru cea de-a patra economie a zonei euro, unde peisajul politic este din ce in ce mai fragmentat, relateaza Reuters.

- Partide separatiste catalane s-au raliat cu cele de dreapta și au votat împotriva legii bugetare propuse de guvernul socialist de la Madrid, ceea ce naște spectrul unei noi runde de alegeri parlamentare, a treia în mai puțin de patru ani, scrie The Guardian.Partidul Socialist deține…

- Spania va insista ca Gibraltarul sa fie exclus din orice acorduri incheiate intre Uniunea Europeana si Marea Britanie, dupa ce aceasta se va retrage din blocul comunitar, au indicat marti surse diplomatice spaniole citate de Reuters. Premierul spaniol Pedro Sanchez a afirmat ca tara sa…

- Premierul britanic Theresa May va avea o discuție telefonica cu miniștrii Cabinetului sau, duminica, cu o zi înainte de a merge din nou în Parlament pentru a-și anunța noua abordare pentru Brexit, afirma o sursa guvernamentala, citata de Reuters.Theresa May va avea o teleconferința duminica…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu - vizat de trei dosare de corupție - ar castiga cu usurinta alegerile anticipate anunțate pentru 9 aprilie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii marti, scrie Reuters.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu va castiga cu usurinta alegerile anticipate programate pentru 9 aprilie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii marti, primul publicat dupa anuntarea scrutinului, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Neanyahu a anuntat alegerile anticipate…

- Seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat marti seara ca va prezenta in ianuarie in parlament proiectul de buget, blocat de separatistii catalani, si a carui respingere ar putea declansa alegeri anticipate, transmite AFP. 'Vom aproba in consiliul de ministri in ianuarie proiectul…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a avertizat marti ca Spania va semna impotriva acordului intre UE si Marea Britanie, privind Brexit, daca textul privind teritoriul Gibraltar nu a fost schimbat, relateaza site-ul agentiei Reuters.