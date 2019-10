In fastuoasa sala a Palatului Culturii din Targu Mureș, la Gala Elitelor Medicale, Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol i-a fost decernat, joi, 24 octombrie a.c., Premiul pentru dezvoltare in balneologie și recuperare medicala, fiind astfel singura unitate de profil din țara careia i s-a recunoscut prin aceasta distincție excelența in balneologie. Ediția a patra a Galei Elitelor Medicale a fost organizata de ZIAR MEDICAL, una dintre cele mai importante publicații online ale momentului, in domeniul sanatații, și CARDIONET – a Joint Meeting of the Romanian Society of Cardiology and…