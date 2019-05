Sănătatea trupească și sufletească Suntem obișnuiți sa cerem permanent de la Dumnezeu sanatate. Dar nimeni nu se intreaba ce este de fapt sanatatea. Sanatatea nu este altceva decat armonia desavarșita dintre trup și suflet; in aceasta armonie se reflecta lucrarea Duhului Sfant, dumnezeiescul har. Atunci cand pacatele omului pun la incercare rabdarea lui Dumnezeu, apar bolile, privite in Sfintele The post Sanatatea trupeasca și sufleteasca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Motto: „Iar mie, sa nu-mi fie a ma lauda, decat numai in crucea Domnului nostru Iisus Hristos” (Galateni 6, 14) Din pricina numeroaselor incercari ale vietii, oamenii de toata varsta invata vrand-nevrand sa-L caute pe Dumnezeu. Dar adevarata cale ce duce la Adevarul-Hristos trece prin Cruce spre Inviere.…

- Acest neam al nostru a avut o continuitate, nu suntem o hoarda de salbatici. Se spunea zilele trecute, nu știu cine avea acest discurs bolnav, ca nu trebuie sa mai punema tata accent pe familie, noi trebuie sa punem accent pe grup, pe comunitate. Stai, frate, liniștit. Pana și albinele au familie! Pana…

- Trebuie sa fim conștienți și sa nu fugim de radacina formarii noastre spirituale, de acolo de unde ne hranim, caci orice mlada care se rupe de radacina se usuca.”Mladița ce nu aduce roada se taie și se arunca in foc” (Sf.Evanghelie) Pe oameni, daca ii scoți din habitatul lui Dumnezeu devin salbatici,…

- Numai atunci cand ierti oamenilor greselile, si Dumnezeu iti iarta tie! Dar…Trebuie sa facem o diferenta! Nu ai niciun pacat inaintea lui Dumnezeu, daca tii la distanta un om care ti-a facut o data rau, si nu ti l-a putut face pana la capat! Tot aud la spovedit: – Parinte, nu ma pot impaca cu The post…

- Mi-a placut expresia unui taran, ingrijorat de hule aduse lui Dumnezeu in mod nechibzuit de niște imagini denigratoare. – Parinte, ati vazut ce au spus astia? “Sisteme de irigații, nu sa facem rugaciuni pentru ploaie!” Pentru ca noi, romanii, in loc sa facem irigatii, ne rugam sa ploua. Insa, pare absurd…

- Unii oameni se roaga in tramvai, in mașina, pe strada, cand muncesc, la serviciu sau prin casa, și este primita acea rugaciune, are același efect, dar rugaciunea solemna este socotita acea rugaciune pe care i-ai dedicat-o lui Dumnezeu, strict timpului liturgic. Delicatețea și educația spirituala ma…

- Ducem lipsa imensa de ințelepciune, dar nu ducem lipsa de intelectualitate, de academicieni, de filosofi, ducem lipsa de ințelepciune dumnezeiasca! Ce este foamea aceasta? Locul din care lipsește Dumnezeu! Iar lucrul acela incepe din inima mea, din mintea mea, din sufletul meu, din casa mea, din orașul…

- “Daca mi se deoache baiatul? Ia sa-i leg rosu la mana! Ia sa-i pun eu usturoi inbuzunar! Daca cineva imi face vraji? Ia sa ingrop eu un cutit sau o lama, la poarta, sa nu se prinda vrajile… “ Pe langa ce ti-a dat tie Dumnezeu, ca tarie si putere: ulei de la maslu, agheasma The post Despre superstiții…