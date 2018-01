Sanatatea - o problema teribil de periculoasa pentru Polonia Ministrul polonez al sanatatii, Konstantyn Radziwill, nu a reusit sa rezolve problema cheltuielilor mici in ocrotirea sanatatii. Nu a reusit nici sa-i convinga pe rezidenti ca va reusi sa rezolve macar jumatate din cererile lor. A fost ca de obicei: majorari de venituri de cativa bani si speranta ca cei care fac greva si protesteaza vor pleca in cele din urma acasa. Dar nu au plecat. In schimb, devin pustii spitalele, potrivit Rador care citeaza Rzeczpospolita.pl. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- "Nu am rugat pe nimeni sa nu demareze articolul 7, deoarece nu suntem in Europa petitionari (persoane care pretind un drept) si nu vom ruga pe nimeni sa fie de acord cu reformarea de catre noi a sistemului justitiei", a spus premierul Mateusz Morawiecki, potrivit Rador care citeaza Rzeczpospolita.

- Mateusz Morawiecki, in varsta de 49 de ani, s-a facut cunoscut prin reprimarea evaziunii fiscale in Polonia si prin alocarea unor fonduri suplimentare pentru serviciile de sanatate.Noul premier vorbeste fluent engleza si germana si este laudat de oficialii UE de la Bruxelles pentru profesionalismul…

- Sanatatea, Educația și investițiile sunt prioritațile proiectului de buget pentru 2018, adoptat in ședința de Guvern de miercuri. In proiectul de buget sunt prevazute venituri estimate de 287,5 mld lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari fața de 2017, fiind pentru prima data cand PIB-ul Romaniei va depași…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) forul responsabil cu sanatatea publica la nivel global, a estimat ca la nivel global, prevalenta deficientei de zinc, este mai mare de 20%, apreciind ca aceasta reprezinta o afectiune extrem de importanta si îngrijoratoare

- Ani la rand, sistemul penitenciar din Polonia nu a beneficiat de niciun fel de program de modernizare, iar adjunctul ministrului justiției recunoaște ca sunt condiții de secolul al XIX-lea in penitenciare.

- Foarte mulți dintre noi s-au intrebat adesea ce reprezinta sanatatea. Sanatatea este o comoara, dar reprezentații Organizației Mondiale a Sanatații au definit-o ca o stare optima din punct de vedere psihic, fizic și material. Din cauza stresului foarte mare din perioada in traim, alimentației nu foarte…

- Compania Metrici ofera cu titlu gratuit camere video IP și soluții software de gestionare și fluidizare a traficului bucureștean.Inițiativa de responsabilitate sociala a companiei vine ca urmare a creșterii timpilor de staționat in trafic, problema provocata de explozia numarului de autoturisme inmatriculate…

- A doua rectificare bugetara din acest an va avea loc luna aceasta și va fi una pozitiva, a anunțat Ministerul Finanțelor Publice. Vor fi alocați mai mulți bani ministerelor Muncii, Afacerilor Interne, Transporturilor, Sanatatii, Justitiei si Educatiei.

- Guvernul pastreaza ca prioritați Sanatatea, Educația și Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, marți, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finanțare pentru modernizarea și reabilitarea Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii ”Sfanta Maria” Iași. Contractul — reprezentand o…

- Contractul - reprezentand o investitie de aproximativ 121 milioane lei, din care 88 milioane lei fonduri nerambursabile - a fost semnat de ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, si de presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, la eveniment fiind prezent si ministrul Sanatatii,…

- Majoritatea ministrilor Muncii din statele UE au ajuns, luni seara, la un acord pe tema modificarii reglementarilor comunitare privind angajatii detasati, un subiect major de disputa intre tarile membre, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters si postul France 24. Disputa se leaga de reglementarile…

- Ceea ce se intampla astazi in spitalele de la noi se datoreaza in mare masura lipsei de strategie și de viziune a celor care s-au succedat, pe rand, la guvernare. Deciziile lor greșite au saracit spitalele, pacienții nu primesc tratamentul de care au nevoie, iar medicii nu mai au nicio speranța ca vor…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat joi ca este momentul ca Europa sa fie gandita ca un continent fara centru si fara periferie, adaugand ca liderii romani discuta modalitati prin care tara noastra sa devina unul dintre membri refondatori ai Uniunii Europene, informeaza agerpres.ro. …

- • peste 1.000 de angajati si colaboratori ai HeidelbergCement au sarbatorit Saptamina Securitatii si Sanatatii in Munca HeidelbergCement a organizat si anul acesta, la finalul lunii trecute, a VII-a editie a Saptaminii Securitatii si Sanatatii in Munca - Safety Week. Astfel, la toate sediile si unitatile…