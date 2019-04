Sănătatea mintală a britanicilor, afectată de Brexit? Sondaj atipic O treime (33%) dintre britanici cred ca Brexitul a avut un efect negativ asupra sanatatii lor mintale si a bunastarii lor, in timp ce un sfert (24%) au afirmat ca a avut un impact redus, potrivit sondajului realizat de Asociatia Britanica pentru Consiliere si Psihoterapie (BACP). Ce spun statisticile Ce spun statisticile In randul persoanelor cu varste intre 16 si 24 de ani, 28% au fost de acord ca Brexitul a avut un impact negativ, comparativ cu 37% dintre cei peste 65 de ani care au aceeasi opinie. Potrivit sondajului, 43% dintre persoanele care au votat pentru laburisti la alegerile legislative… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

