Sanatate si beneficii in cosul cu legume de toamna Ardeii grasi – benefici in sistemul digestiv Ardeiul gras este una dintre legumele de toamna bogate in pigmenti, al caror rol este acela de crestere a rezistentei capilarelor sanguine. Ardeii rosii contin o concentratie mai mare de vitamine A si C decat cei verzi. Indiferent de culoarea lor, aceste legume delicioase au proprietati antiseptice, diuretice, laxative si antioxidante, fiind totodata o adevarata binecuvantare pentru sistemul digestiv. In plus, contin si luteina, un carotenoid care reduce pierderile de memorie legate de varsta. Broccoli…