Municipiul Alba Iulia, in colaborare cu asociația italiana Medici per la Pace, a demarat in Alba Iulia un nou proiect cu finanțare nerambursabila, dedicat copiilor din orașul nostru. Proiectul „Sanatate pentru toți”, susținut de catre Intesa Sanpaolo prin Fondul de Caritate al Grupului, a inceput la 1 noiembrie 2018, are o durata de 12 luni […] Post-ul ”Sanatate pentru toți”, proiect pentru copiii din Alba Iulia apare prima data in Revista de Alba .