Sănătate pe două toți, la Pănătău Cincizeci de cicliști și douazeci de tineri voluntari, de toate varstele, au profitat de vremea frumoasa de duminica și au participat la cea de-a V-a ediție a cursei de ciclism organizata de Asociația Amurtel. Duminica dimineața, comuna buzoiana Panatau a fost animata de cincizeci de cicliști și douazeci de tineri voluntari locali care, profitand […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Targoviștenii vor sa caștige punctele puse in joc, in meciul de azi, programat la ora 18:00, la Voluntari. Dupa doua Post-ul Cu un moral excelent, Chindia vrea azi victoria, cu Voluntari! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sediul Fan Courier din Stefanesti, judetul Ilfov, a fost evacuat, marti dimineata, dupa ce directorul institutiei a primit un e-mail care anunta ca un colet va exploda. La fata locului sunt echipaje de interventie. Potrivit IGPR, marti, la ora 07:38, directorul Fan Courier a primit un mail prin care…

- Atat Dinamo, cat și Voluntari, s-au impus in „16”-imile Cupei Romaniei și au avansat in optimi. Astazi, cele doua se infrunta in primul meci din etapa a 11-a din Liga 1. Costin Ștucan și invitatul sau, jurnalistul Razvan Panaitescu, analizeaza la GSP Live, incepand cu ora 20:00 echipele de start ale…

- Meciurile din cadrul Campionatului European de fotbal pentru juniori Under-19 din 2021, gazduite de Romania, vor avea loc pe stadioane din Bucuresti, Ploiesti si Voluntari, a anuntat, miercuri, FRF. Turneul final va fi gazduit de Romania in luna iulie li va reuni 8 echipe, urmand sa se dispute un total…

- LPF a anunțat, vineri, programul etapei a 12-a din Liga 1, în care va avea loc derbiul dintre FCSB și Dinamo. Partida a fost programata sâmbata (5 octombrie), de la ora 20:30. Un alt duel interesant al rundei va fi cel dintre FC Viitorul și CFR Cluj, pe 6 octombrie.Programul etapei a…

- Cele patru case de tip familial din cadrul Centrului de Servicii Multifunctionale pentru Copilul Aflat in Dificultate din Gura Humorului au o infatisare mai prietenoasa pentru copiii care invata si locuiesc aici, dupa ce o echipa de 24 de angajati de la Continental Automotive Iasi a ales sa ...

- In amiaza zilei de joi, politistii Biroului de Investigații Criminale Deva au surprins in flagrant doi tineri care solicitau diferite sume de bani persoanelor aflate in parcarea unui supermarket din municipiul Deva, afirmand ca sunt voluntari ai unei fundații de caritate și colecteaza sume de bani…

- Pe langa implicarea și participarea in misiunile specifice, pe langa antrenamente și simulari de intervenții complexe, pompierii satmareni continua sa pregateasca sistematic mici contingente de voluntari in cadrul programului Salvator din pasiune. ISU Satu Mare anunța ieri, pe contul de Facebook al…