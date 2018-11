Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ o cincime din cheltuielile din domeniul sanatatii din tarile membre ale Uniunii Europene sunt inutile si ar putea fi realocate pentru o mai buna utilizare, se arata intr-un raport publicat joi de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), care precizeaza numeroasele modalitati…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, s-a declarat, luni, in favoarea ajungerii la un acord cu privire la o taxa digitala la nivelul UE pentru gigantii Internetului cu prilejul reuniunii din decembrie a ministrilor europeni de Finante, adaugand ca sprijina modelul francez. Propunerea dezbatuta…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi, 25 octombrie 2018, o intrevedere cu secretarul general adjunct al OCDE, Ludger Schuknecht, precum și cu directorul general al Agenției pentru Energie Nucleara (NEA) a OCDE, William Magwood. Aceasta vizita a avut loc in contextul Conferinței Ministeriale…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, vrea un nivel minim al impozitul pe profit pentru a preveni ca firmele sa caute paradisuri fiscale, a anuntat vineri publicatia Handelsblatt, citand un expert fiscal al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), transmite, transmite Reuters…

- Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, 50% din tulburarile mintale debuteaza la varsta de 14 ani. Depresia este in top trei problemele de sanatate cu care se confrunta adolescenții din toata lumea, iar suicidul este a doua cauza de deces pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 15 și 29 de ani…

- Expertii sunt de parere ca economia Chinei o va devansa pe cea a SUA in cateva zeci de ani. Economia Chinei va continua cresterea sustinuta pana in anul 2030, apoi va cunoaste o decelerare, in timp ce economia Indiei va contnua crestere, potrivit unui raport al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare…

