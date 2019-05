Sanatate cu Kangoo Jumps. Medicul Alin Iova explica rezultatele preliminare din studiul KAPO!

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii alaptati la san au un risc redus de a deveni obezi in comparatie cu cei hraniti cu inlocuitori ai laptelui matern sau care sunt alaptati natural o perioada mai mica de sase luni, conform unui studiu publicat marti de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), citat de AFP si Press Association. Bebelusii…

- Primele rezultate ale programului KAPO – Sanatate pe Ghete, lansat de Kinga Sebestyen in Oradea Cele 80 de persoane au fost selectate la inceputul anului pentru a participa la studiul „KAPO – Sanatate pe Ghete”, unic in lume, initiat de Kinga Sebestyen, ce va demonstra la final, beneficiile programului asupra…

- Kinga Sebestyen a inițiat un studiu unic in lume, „KAPO – Sanatate pe Ghete”, care-și propune sa demonstreze avantajele pe care Kangoo Jumps le aduce sanatații și frumuseții, iar rezultatele obținute de celebra antrenoare sunt de apreciat. Astfel, 80 de persoane din Oradea și din zonele invecinate fac…

- Dupa ce ne-au avertizat in repetate randuri in legatura cu efectele nocive ale utilizarii excesive a smartphone-urilor asupra adolescentilor, oamenii de stiinta vin acum si ne spun ca impactul este de fapt unul neglijabil, indiferent daca tinerii folosesc telefonul cateva ore pe zi sau chiar inainte…

- In comparație cu țigaretele! Un studiu reprezentativ, cu o durata de 6 luni, demonstreaza ca vaporii produși de tigarile electronice reduc semnificativ raspunsuri biologice asociate bolilor cardiovasculare și pulmonare in comparație cu fumul generat de țigara convenționala. Acest studiu, primul de acest…

- Pe langa supervizarea medicala, specialistul a dorit sa faca mișcare alaturi de cele peste 80 de persoane care participa la acest studiu. Organizatorii care promoveaza acest sport pe ghete spun ca dinamismul, toleranța exercițiilor și starea de bine pe care le-a descoperit la aceste sesiuni de exerciții…

- Dupa ce au studiat un grup de adulti timp de doua saptamani, cercetatorii au descoperit ca persoanele care au dormit maximum cinci ore pe noapte in timpul saptamanii si apoi s-au odihnit oricat au dorit in weekend nu au avut niciun beneficiu in comparatie cu cele care au respectat un program de somn…

- Primul ministru din Senegal a declarat ca președintele Macky Sall a câștigat duminica prima runda de alegeri cu cel puțin 57% din voturi, chiar daca opoziția a spus ca rezultatele preliminare au aratat ca un al doilea tur este inevitabil conform Reuters."Trebuie sa-l felicitam pe președinte…