Sanador i-a concediat pe medicii sanctionati dupa moartea unui copil de un an si zece luni

- La o zi dupa ce s-a aflat ca medicii responsabili de moartea copilului de doi ani au primit o mustrare, Spitalul Clinic Sanador a luat masuri drastice. Mai exact, reprezentanții unitații medicale au decis sa suspende activitatea chirurgicala a doctorilor sancționați.

- Spitalul Clinic Sanador anunța, intr-un comunicat, ca, in urma cercetarilor efectuate de Colegiul Medicilor București in cazul decesului copilului Stefan Alexandru Duța, activitatea chirurgicala a medicilor sancționați a fost suspendata.

- Moartea unui copil de un an si 10 luni sub ochii medicilor este o adevarata tragedie, dar si un mare motiv de ingrijorare pentru alti parinti. Insa, ca de obicei, in Romania nu raspunde nimeni pentru asa ceva, sanctiunile sunt mai mult decat superficiale. Colegiul Medicilor a stabilit ca doctorii se…

- Un barbat de 36 de ani, din comuna Coteana, județul Olt, și-a ucis concubina cu lovituri de ciomag, duminica noaptea, doar pentru ca l-ar fi injurat, dupa cum susține agresorul. A doua zi, acesta a fost retinut de procurori pentru 24 de ore, fiind acuzat de omor, si va fi prezentat instantei cu propunere…

- Peste 500 de persoane au participat, duminica, la inmormantarea lui Alex Cracui, tanarul care a murit pe scaunul de frizerie in Targu Jiu. Moartea barbatului de 35 de ani le-a indoliat atat pe rude, cat și pe prieteni. Inmormantarea lui Alex Cracui a avut loc, duminica, in localitatea Prigoria din județul…

- AMENZI… Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui a efectuat, in ultimul trimestru al anului 2018, 21 de actiuni de control la furnizorii de servicii medicale aflati in contract cu CJAS. 15 dintre aceste actiuni au fost tematice si fac parte din planul anual de controale, in vreme ce restul…

- Consiliera municipala Ala Nemerenco, care exte medic de profesie, a adresat un șir de intrebari conducerii Ministerului Sanatații, Muncii și protecției sociale, in legatura cu decesul bebelușului de patru luni, in timp ce aștepta ambulanța.

- Medicii legiști au trimis anchetatorilor raportul in cazul lui Stefan Alexandru Duta, baietelul de un an si zece luni, din Targoviste, care a fost operat pentru "testicul necoborat stang", la Spitalul Sanador din Capitala, pe 20 octombrie 2018, iar cateva ore mai tarziu a murit. Libertatea va prezinta…