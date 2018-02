Sanador: afaceri in crestere, buget de investitii mai mic. Ce planuri are reteaua de sanatate privata

Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua privata de sanatate Sanador, unul din cei mai mari jucatori de pe piata, a raportat anul trecut o cifra de afaceri de circa 64 milioane euro, in crestere cu 22% fata de anul anterior, a declarat marti pentru News.ro Doris Carmen Andronescu, director general Sanador. Grupul, prezent numai…

- Parlamentarul PSD Marius Budai, membru in Comisia pentru Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților a declarat marți, printr-un comunicat de presa, ca in anul 2017 salariile nete pe economie au avut cea mai mare creștere din ultimii zece ani.

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Salariile nete ale angajatilor vor scadea in mai multe domenii de activitate, respectiv in sectorul de Sanatate, in Cultura, in Politie si in Justitie, potrivit liderilor de sindicat.Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES ca veniturile…

- Presedintele Casei Nationale de Sanatate (CNAS), Laurentiu Mihai, isi incheie, miercuri, mandatul si a prezentat un bilant in care vorbeste despre proiectul de Contract-Cadru pentru 2018 care ”va imbunatati semnificativ accesul asiguratilor la servicii si investigatii medicale si va reduce birocratia…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti, Mircea Dumitru, a demisionat, ieri, din toate functiile pe care le ocupa in cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universita...

- Grupul Electrica a realizat in anul 2017 investitii in infrastructura de distributie in valoare totala de 727 milioane lei. Totodata, Operatorii de Distributie din cadrul Grupului Electrica si-au asumat pentru 2018 un plan record de investitii, in valoare de 900 milioane de lei, se arata intr-un comunicat…

- Danut Andrusca a precizat ca sunt trei autostrazi care se vor putea construi cu ajutorul finantarii provenite de la Fondul suveran de dezvoltare si investitii: Targu Mures - Iasi, Timisoara - Bucuresti si Iasi – Bucuresti. "Sunt trei autostrazi care se vor putea construi prin Fondul suveran de dezvoltare…

- Noul program de guvernare: TVA scade, salariul minim si punctul de pensie cresc, familiile incurajate sa faca mai multi copii Vineri, coalitia pentru guvernare PSD-ALDE a publicat noul program de guvernare pe care se va baza guvernul Viorica Dancila, prin care TVA scade de la 19% la 18%, salariul…

- VTEX, furnizor global al platformei eCommmerce in cloud cu acelasi nume, cu clienti precum Sony, Coca-Cola, Danone, Whirlpool sau Walmart si-a anuntat recent intentia de a deschide un birou la Bucuresti ca prim centru regional pentru extinderea in Europa Centrala si de Est. Biroul va fi operational…

- PSD Bucuresti va face propuneri, vineri, în sedinta Comitetului Executiv National al PSD, pentru portofoliile de la Sanatate, Educatie si Cultura, respectiv pe Rodica Nassar, Ecaterina Andronescu si George Ivascu, a anuntat presedintele organizatiei, Gabriela Firea. Ea a spus ca decizia…

- Barladul și localitatea Durlești, din Republica Moldova, ar putea realiza investiții finanțate de Ministerul Dezvoltarii in cadrul Programului Operațional Comun Romania – Republica Moldova 2014-2020. In cadrul ședinței de indata desfașurate pe 23 ianuarie, cei 17 consilieri barladeni prezenți au aprobat…

- Reprezentantii mediului de afaceri, ai ONG-urilor, de la Camerele de Comert si institutii de invatamant superior din cele patru judete ale Regiunii Vest s-au intalnit in premiera, la Palatul Administrativ din Timisoara, pentru a discuta in cadrul unei noi structuri, infiintata de curand de Ministerul…

- Piața serviciilor de estetica dentara este in continua creștere, iar una dintre metodele preferate de catre romani pentru a-și corecta imperfecțiunile zambetului este fațetarea dinților. In 2017, clinica stomatologica minim invaziva Dentexcela3 a inregistrat o creștere de 15% a cererii de fațete comparativ…

- Anul acesta se anunta unul extrem de intens pentru conducerea Primariei Dumbraveni, care trebuie sa gestioneze mai multe proiecte de importanta majora pentru comuna. Daca o parte din fonduri vin prin programul PNDL, alte sume au fost atrase din fonduri europene.Marti, la Bucuresti, primarul Ioan ...

- Turoperatorul Paralela 45 a inregistrat un volum de vanzari de 50 milioane euro in 2017, in creștere cu 25% fața de anul anterior, datorita cererii tot mai mari de circuite și sejururi in strainatate și in Romania, dar și deschiderii de noi puncte de lucru in București și in țara.

- Gest emoționant al Narcisei Lecușanu: licitație pentru o handbalista aflata in suferința, Gabriela Artene, colega de la naționala. Una dintre cele mai importante handbaliste ale Romaniei dupa 2000, Narcisa Lecușanu a hotarat sa o ajute pe fosta ei colega de la echipa naționala, Gabriela Artene, care…

- La inceput de an TurdaNews a stat de vorba cu primarul liberal al comunei Tureni Daniela Manaila, pentru a afla intențiile de dezvoltare pe care le are in vedere administrația pe care o conduce. Read More...

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand cea avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agenţiei,…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agentiei, in pofida…

- Peste o suta de perechi de incalțaminte pentru iarna au fost daruite de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului oamenilor nevoiași din localitatea Cioceni, Prahova. De altfel, nu este prima data cand satenii din Cioceni primesc vizita voluntarilor. Aici, au mai fost derulate campaniile…

- ”Revolutia fiscala” a PSD-ALDE a dus la o crestere de aproape 200% a contributiei facultative de sanatate, potrivit unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100, inființata de fostul premier Dacian Ciolos.

- "Revolutia fiscala a PSD-ALDE a dus la o crestere cu aproape 200% a contributiei de sanatate pentru cei mai vulnerabili dintre cetatenii romani. Grija fata de oameni a PSD, partid declarat de stanga, se traduce in limitarea accesului la servicii de sanatate pentru familiile care traiesc in saracie,…

- IDS Laboratories funcționeaza pe piața autohtona din anul 2000, cand și-a deschis primul laborator in București. Finalul anului trecut a consemnat o noua tranzacție importanta in peisajul serviciilor medicale private din Romania, o intreaga rețea de laboratoare de analize medicale fiind preluata,…

- "O parte dintre noi continua protestele, o parte nu. Sunt medici carora le e frica. Pentru ca li s-a spus ca raman fara contract, ceea ce inseamna ca te duci sa vinzi gogosi in piata, nu numai tu, ci si asistenta. Multi deja si-au depus cereri de emigrari. Daca se va continua acest protest sau nu…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere, miercuri, prima sedinta a anului 2018, cu un rulaj de peste 159.000 de lei, inregistrat la 10 de minute de la debutul tranzactiilor. Toti indicii erau in urcare, iar indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, era…

- E-Distributie Muntenia a investit anul acesta aproximativ 18 milioane de lei pentru modernizarea a circa 80 de posturi de transformare si puncte de alimentare din Bucuresti si pentru introducerea acestora in sistemul Telecontrol, se arata intr-un comunicat transmis joi de compania energetica.…

- O plimbare cu mocanița prin padure observand iepuri salbatici și caprioare, care se termina cu o vizita la unul dintre cele mai frumoase conace nobiliare din Bistrița-Nasaud. Acesta este visul unui avocat din București, care vrea sa preia conacul familiei Teleki din Comlod.

- Intr-un mesaj adresat buzoienilor, președintele oranizației județene a Partidului Social Democrat, vicepremierul Marcel Ciolacu, vorbește despre proiectele derulate anul acesta la nivelul județului – precum reabilitarea drumurilor ai eliminarea taxei pentru apa meteorica etc – și prezinta proiectele…

- PSD Cluj anunța investiții de un miliard de euro în județul Cluj, dar banii vin toți din fonduri europene. Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a semnat luni, 18 decembrie, în prezența Prim-ministrului României, Mihai Tudose și…

- Aerostar Bacau si-a bugetat pentru anul viitor o cifra de afaceri de 340 milioane lei, fata de un rezultat de 320 milioane lei planificat pentru 2017, si un profit net de 29,9 milioane lei, fata de 27 milioane lei cat estimeaza pentru anul in curs. Compania, care activeaza in domeniul fabricatiei…

- Inca un milion de lei vor fi alocați din bugetul statului pentru majorarea capitalului social al SA „MoldFarm”, companie ce va deține o rețea de farmacii de stat, noteaza NOI.md. Potrivit proiectului, majorarea capitalului social propusa va da posibilitate SA „MoldFarm” sa inceapa activitațile economice…

- Dezbaterea pe articole a proiectului bugetului de stat La Parlament, comisiile reunite de buget finante urmeaza sa înceapa miercuri dezbaterea pe articole a proiectelor bugetului de stat si al asigurarilor sociale pentru anul viitor. Au termen pana la sfârsitul saptamânii…

- Guvernul a aprobat miercuri proiectul bugetului de stat pe 2018. A avut loc ”aprobarea bugetului de stat, una dintre cele mai importante acte normative pe care le emite Guvernul. In pofida tuturor criticilor corului bocitoarelor, este un proiect bun pentru un an bun, bazat pe cifre care nu sunt nicidecum…

- Proiectul de buget pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5%, inflatie medie anuala de 3,1%, curs mediu de 4,55 lei/euro si castig salarial mediu net lunar de 2.614 lei, potrivit unui comunicat al Executivului. "Este evident că cel mai important punct de astăzi este aprobarea…

- Guvernul a aprobat proiectul bugetului de stat si a decretat trei zile de doliu national in memoria Regelui Mihai, potrivit unor surse guvernamentale, masurile fiind anuntate la inceputul sedintei Executivului de premierul Mihai Tudose. ”Aprobarea bugetului de stat, una dintre cele mai…

- Guvernul aproba, in ședința de miercuri, bugetul de stat pentru 2018, bazat pe o crestere economica de 5,5%, a anuntat premierul Mihai Tudose. "Este evident că cel mai important punct de astăzi este aprobarea bugetului de stat, una dintre cele mai importante acte normative pe care le emite…

- Medicii trag semnalul de alarma! Tot mai mulți romani sunt diagnosticați cu o boala rara. Conform statisticilor, 1,3 milioane de persoane se afla in evidențele specialiștilor cu o suferința care, in cele mai multe cazuri este deosebit de grava, invalidanta. Pana la 8% din populația Romaniei lupta cu…

- Anti-americanismul visceral declansat in spatiul public, imediat dupa comunicatul Departamentului de Stat al SUA, demonstreaza ca propaganda lui Vladimir Putin (platita cu bani grei, chiar de la Kremlin) este omniprezenta in Romania, sustine istoricul si analistul Stelian Tanase, pe blog. De asemenea,…

- Procurorii DNA Ploiești au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Robert Grigorescu, la data faptelor consilier personal al primarului Sectorului 1 București, Andrei Chiliman, cu atribuții de coordonare a Direcției de Investiții, in sarcina caruia s-au reținut doua infracțiuni de luare de mita.…

- Actrita Cristina Stamate era conștienta de problemele sale de sanatate și a decis sa isi traiasca ultimele clipe in discretie. Internata de urgenta, joi dupa-amiaza, la spitalul Floreasca, din Bucuresti, Cristina Stamate și-a dorit ca gravele sale probleme de sanatate sa ramana private. Actrita le-a…

- Primaria orașului Teiuș a facut un credit de 1.000.000 de lei pentru finanțarea executarii obiectivului de investiții „Branșare de canalizare a gospodariilor de pe traseul rețelei de canalizare nou proiectata și executata, care nu au fost cuprinse in cardul obiectivului „Investiții noi in sistemul de…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a trimis, luni, o plangere prealabila ministrului Sanatatii, Florian Bodog, sub forma unei interpelari, prin care ii cere demiterea de urgenta a responsabililor pentru organizarea din acest an a examenului…

- Libra Internet Bank, un jucator de dimensiuni mici specializat pe nisa profe¬siilor liberale, a inregistrat in primele noua luni ale anului un profit net de 42,4 milioane de lei, in timp ce activele totale ale bancii au atins nivelul de 4,51 miliarde lei, in crestere cu 33% comparativ cu perioada…

- Fostul ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu, prezinta cauzele pentru care pacientii romanii sunt inca mai expusi riscului contractarii de infectii intraspitalicesti decat alti europeni. Voiculescu povesteste, astfel, ca tatal sau, care a fost internat des in perioada in…

- ANAF inregistreaza o crestere cu 7,23 % a TVA colectata in trimestrul III, fata de trimestrul precedent din anul 2017, aferenta contribuabililor monitorizati, precum si o crestere de 22,32% a TVA colectata declarata de contribuabilii verificati, informeaza un comunicat al agentiei. ANAF…

- Primaria Giurgiu anunța ca 10 biciclete electrice vor putea fi testate gratuit de giurgiuveni, vineri, 17 noiembrie, in cadrul unui proiect transfrontalier finanțat prin Programul INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020. Bicicletele amplasate in fața Teatrului “Tudor Vianu” vor fi la dispoziția doritorilor…