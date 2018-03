San Francisco interzice blanurile

Stiri pe aceeasi tema

- Manifestarea interactiva „Oua incondeiate”, ajunsa la a XVIII-a editie, organizata de Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi, in parteneriat cu Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului” și Centrul de Informare Turistica Iași se va derula in perioada 24 –25…

- Proiectele de testare a vehiculelor fara sofer in orasele San Francisco, Pittsburgh, Phoenix si Toronto au fost suspendate, informeaza postul CNBC. Un vehicul fara sofer Uber a lovit mortal un pieton, in cursul noptii de duminica spre luni, in orasul Tempe (statul Arizona). Incidentul rutier…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) anunța ce reprezentanții Comisiei Euroepene (CE) critica masura referitoare la reducerea contributiei pentru Pilonul II de pensii administrate privat, fara legatura cu performanta buna a fondurilor de pensii private. Mai exact, analiza…

- Trei orașe și 19 comune din Apuseni inființeaza asociația ”Moții Gaz” in scopul introducerii serviciului de gaze naturale in zona. Un numar de 22 de unitați administrativ-teritoriale de pe Valea Arieșului, intre care orașele Cimpeni, Abrud și Baia de Arieș, au inițiat demersurile pentru constituirea…

- Asociația „Turulmadar” din Sfantu Gheorghe a lansat inscrierile la o noua ediție a cursurilor gratuite de educație rutiera pentru bicicliști, pe care le va organiza in municipiu. Programul de educație rutiera a fost inițiat in cursul anului trecut, sub genericul „Tandem Bike Academy”, ca parte dintr-un…

- Asociatia de Arbitraj Institutionalizat a prezentat analiza activitatii desfasurate in anul 2017 si obiectivele anului in curs. La finalul evenimentului, arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat au primit in bransa 32 de noi colegi, care au depus juramantul, in cadrul unei ceremonii…

- Casa de Cultura Cehu Silvaniei va gazdui sambata, 24 martie, in intervalul orar 10-17, a patra editie a Targului de Produse Traditionale si Mestesugaresti. In cadrul evenimentului isi vor expune creatiile peste 15 expozanti, invitat de onoare fiind cunoscutul mester olar salajean, Csibi Csaba, considerat…

- Asociația Timișoara-Capitala Culturala Europeana, in parteneriat cu Asociatia „MetruCub - resurse pentru cultura” și Muzeul National al Banatului ... The post Despre istorie la timpul prezent appeared first on Renasterea banateana .

- Sucevenii care vor sa puna in gradina rasaduri de plante tradiționale pot obține gratuit semințele necesare joi, 8 martie, incepand cu ora 11:30, la Piața Mare, de pe strada Petru Rareș.Evenimentul „Semințe Libere - Semințe Bucovinene", aflat la prima ediție, este organizat de Asociația ...

- Concurenții de la Maratonul Nisipului vor purta tricou tricolor. Vor celebra Centenarul Marii Uniri in alergare. Peste 1.000 de sportivi profesionisti si amatori din Romania si din strainatate vor purta tricoul tricolor la a V-a editie a Maratonului Nisipului, pentru a celebra 100 de ani…

- Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Initiatorul sustine ca, potrivit Parlamentului European, aceasta trecere…

- Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” au susținut joi (1 martie) seara un spectacol inedit, plin de invațaminte, care trateaza aspecte din viața adolescenților. Piesa de teatru a avut loc in Sala „Studio”. Spectacolul intitulat „Delete Bullying” a fost produs in cadrul proiectului inițiat de Asociația…

- Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara a solicitat indepartatea persoanelor din structurile de decizie ale Ministerului Educatiei care au fost acuzate de plagiat. Pe lista figureaza si patru profesori universitari din Cluj-Napoca.

- Asociatia clujeana GRAUR, care se ocupa cu depistarea cazurilor de plagiat, cere indepartatea persoanelor dovedite ca au plagiat din structurile de decizie ale Ministerului Educatiei, printre care se numara ministrul Educatiei, Valentin Popa, dar si rectori si prorectori din mai multe orase.

- Fumatul tigarilor electronice nu este deloc lipsit de riscuri, arata un studiu al Univerisitatii din San Francisco. Este vorba de prima dovada stiintifca privind impactul semnificativ pe care-l au asupra sanatații dispozitivelor populare care au fost introduse cu

- Asociațiile de mediu sunt nemulțumite de o decizie din 2017 a Ministerului Mediului referitoare la eliminarea obligativitatii obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea de exploatarea forestiera. Silvicultorii spun ca de fapt ar fi vorba doar de o hartie emisa de autoritațile…

- In perioada 26 - 28 februarie, in statiunea suceveana Vatra Dornei se va desfasura cea de-a XIX-a editie a Campionatului National al Monitorilor de Schi si Snowboard din Romania. Evenimentul este organizat de Euroski – Scoala de Schi din Vatra Dornei, Scoala Romana de Schi, Asociatia ...

- Mobiasbanca impartașește bucuria pentru noul proiect ambițios in care s-a angajat Societe Generale – Marele Paris – cu scopul de a construi metropola viitorului, reconfirmand astfel dedicația pentru dezvoltarea globala durabila.

- Fiecare copil merita sa se nasca, sa traiasca și sa creasca. Daca ești de acord, vino pe 17 martie, la “Crosul pentru viața”, organizat de tinerii creștini. Anul acesta, tinerii care susțin viața vor participa la crosul care se va desfașura in Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR) din București. In acest…

- O inima buna a incetat sa mai bata. Un suflet bun s a ridicat la cer, lasand in urma o nemarginita durere si un gol imens. Noi, vecinii, ne luam ramas bun de la doamna MARGARETA MIHAI, dar amintirea unui om deosebit va ramane vesnic in sufletele noastre. Sincere condoleante familiei Asociatia de proprietari…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural ”Dragan Muntean” va invita, vineri, 23 februarie 2018, la ora 14:00, in Sala mare a Centrului Cultural, pentru a petrece impreuna sarbatoarea iubirii la romani. ”Dragobete se imbraca romanește” este titlul spectacolului care va aduce in fața publicului…

- O harta gastro-turistica a judetului Covasna, in care se vor regasi ofertele gastronomice ale localurilor si restaurantelor din zona, va fi realizata in scurt timp de Asociatia pentru Dezvoltarea Turismului din cadrul Consiliului Judetean (CJ) Covasna. Vicepresedintele CJ, Gruman Robert, a declarat,…

- Banca Transilvania (BT), a doua cea mai mare banca din Romania dupa active, a semnat un parteneriat cu o companie de software din Israel pentru a integra tehnologia inteligentei artificiale in cadrul serviciilor pe care le furnizeaza catre clientii sai. Colaborarea dintre banca romaneasca…

- Patru asociatii care ofera servicii sociale in municipiul Brasov vor beneficia anul acesta de subventii de la bugetul local, pentru cinci categorii de activitati. Astfel, potrivit Directiei de Servicii Sociale din Primaria Brasov, in anul 2018, indreptatite sa primeasca subventie de la bugetul local…

- Frecusurile dintre proprietari si o firma cu spatii in imobilul de pe strada Independenței nr. 24 scot la iveala o schema simpla prin care s-ar putea obtine debransarea totala a unei locuinte din zona unitara rezervata CET-ului. In acest perimetru, procedura este strict interzisa. Actiunea…

- Pana la aceasta data toate organizațiile vor trebui sa aplice noile reguli si proceduri referitoare la protecția datelor personale, in caz contrar riscand sancțiuni drastice: pana la 10.000.000 euro sau 2 % din cifra globala de afaceri; pana la 20.000.000 euro sau 4% din cifra globala de afaceri.…

- Agenti ai ICE (Immigration and Customs Enforcement), agentia federala specializata cu expulzarea din SUA a imigrantilor fara acte în regula, au inspectat 77 de magazine si birouri în ultimele zile în nordul Californiei pentru a gasi eventuali angajati în situatie ilegala, potrivit…

- Aprobarea atribuirii și incheierii Contractului prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri și aprobarea cotizației anuale a municipiului Onești catre Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare (ADIS) Bacau au adus „cele mai fierbinți” dezbateri la…

- Asociația de Educatie si Cultura Outdoor (AECO) va invita la Brașov la prima intalnire din seria de evenimente culturale pe teme outdoor denumita „Muntele din Livada”. „Muntele din Livada” este un eveniment ce se va desfașura lunar sub forma unei intalniri la care pot participa toți iubitorii…

- Asociația GAL Urban Turda, organizație non-guvernamentala inființata in cadrul Proiectului Turda, oras incluziv – parteneriat local pentru bunastarea sociala a zonelor marginalizate din municipiu, finantat din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara 5 – Dezvoltare locala…

- Perioada de iarna poate fi una dificila pentru persoanele care sufera de picior diabetic, din cauza ca purtarea indelungata a incalțamintei de iarna poate duce la ulcerații și la alte complicații ale bolii. Specialiștii spun ca, in aceasta perioada cu temperaturi scazute, piciorul diabetic necesita…

- Aproximativ 100 de schiori din zece tari vor participa la finele lunii februarie, in Poiana Brasov, la cea mai mare competitie de schi alpin organizata in Romania - FIS Children Trophy, au anuntat organizatorii. Competitia, lansata in premiera in Romania de catre Asociatia de Turism Poiana…

- Reprezentantii Primariei municipiului Galati s-au intalnit marti, 23 ianuarie 2018, cu cei ai Asociatiilor de Proprietari pentru dezbaterea celor mai importante aspecte legate de posibilitatea atragerii banilor europeni pentru proiecte de reabilitare termica a blocurilor.In cadrul intalnirii, municipalitatea…

- “Initiativa in Educatie”, un ONG care sustine imbunatatirea continua a mediului educational, invita cadrele didactice, parinții și comunitatea locala la o dezbatere privind planurile-cadru pentru invațamantul liceal, filiera teoretica. Printre cele mai curajoase modificari se numara eliminarea unei…

- Dezbaterea regionala de la Timisoara va avea loc in data de 23 ianuarie, in intervalul 18:00-20:30, la sediul organizatiei „Initiativa in Educatie”, pe strada Gheorghe Lazar, nr. 5. Confirmarile si inscrierile se pot face la adresa contact@inedu.ro. Ce se dorește a se schimba in planul-cadru…

- Departamentul american de Justitie a cerut, vineri, Curtii Supreme sa anuleze decizia luata de o instanta din San Francisco privind programul DACA pentru imigranti si implicit deportarea a aproximativ 800.000 de tineri, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit rtv.net.

- Simpozionul va avea loc la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistența Educaționala de pe strada Mucius Scaevola, nr. 9. Este vorba de o acțiune care este parte integranta din Proiectul Transfrontalier „EU și TU- impreuna la școala!”, proiect propus C.A.E.R 2018 și la care sunt așteptați sa participe…

- Alexandru Moldovan Imbracati in port popular, mai multi iubitori ai traditiilor din Salaj s-au reunit luni la Zalau pentru a marca Ziua Culturii Nationale printr-o asa-numita “haba”, o sezatoare traditionala locala in care femeile din sat se strangeau pentru a toarce, a coase sau a tese impreuna, in…

- Luni, 15 ianuarie 2018, incepand cu ora 16:00, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, se va desfașura cea de a opta ediție a Galei Tinerilor Scriitori / Cartea de Poezie a anului 2017. Acest eveniment celebreaza Ziua Culturii Nationale, conform unei legi votata de Parlamentul Romaniei…

- In cadrul expoziției vor fi expuse lucrari de arta plastica pe diverse teme și tehnici de realizare. De asemenea, vor fi expuse opt lucrari de sculptura in radacina de copac. Autorul acestora este sculptorul Dan Groza, din Moneasa. Cenaclul „Ion Andreescu” s-a inființat in 1954, prin libera…

- Incepand cu luna ianuarie 2018, Agenția de dezvoltare regionala Sud Muntenia, in calitate de partener și Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”- București, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”. Proiectul…

- Grupul de Initiativa al Taximetristilor Bucuresteni se declara nemultumit de masura adoptata in regim de urgenta de catre Consiuliul General al Municipiului Bucuresti si anunta un protest spontan programat pentru ziua de miercuri, 10 ianuarie, ora 12.00, in fata Primariei Capitalei.

- Conducerea Campionatului de Minifotbal Dej, in colaborare cu Primaria Municipiului Dej și Asociația „Da o șansa vieții RMD”, organizeaza o noua ediție a Cupei „Calin Zanc”. Evenimentul caritabil se va desfașura in zilele de 13 și 14 ianuarie, incepand cu ora 09:00, in Sala Sporturilor din Dej. Banii…

- Regizorul german Fatih Akin a castigat premiul Globul de Aur pentru cel mai bun film strain, pentru "In the Fade", la cea de-a 75-a editie a galei organizate de Asociatia presei straine de la Hollywood, duminica seara, la Los Angeles.

- Proiect de realizare a celui mai mare domeniu schiabil din Romania Ministerul Turismului a inclus ca prioritate în masterplanul de investitii în acest domeniu un proiect de realizare a celui mai mare domeniu schiabil din România, care ar urma sa fie în Muntii Fagaras. …

- Asociatia FEA a alcatuit un "Top-10"-ul celor mai spectaculoase Knock-Out-uri ce au avut loc in cadrul galelor "King of Kings" desfasurate in acest an la Chisinau. Pe locul trei in aceasta ierarhie se afla Aurel Ignat.

- Consiliul de Stat francez a validat joi decizia guvernului de la Paris de a continua controalele la frontierele interne ale spatiului Schengen, desi starea de urgenta nu mai este in vigoare, considerand ca masura este 'proportionala' cu gravitatea amenintarii teroriste, relateaza AFP. 'Avand…

- Apple este acuzata de frauda in opt procese distincte de catre proprietari nemulțumiți de iPhone, dupa ce gigantul american a recunoscut ca le slabește in mod voit performanța in cazul modelelor vechi, scrie Reuters . Totul a pornit de la o postare pe Reddit a unui utilizator, care a remarcat ca dupa…

- In urma unei campani filantropice lansate la inceputul Postului Craciunului, multi oameni cu sufletul mare din Gherla si nu numai si-au dovedit bunatatea prin fapte. In pragul Sarbatorilor de Iarna, Asociatia „Filantropia Ortodoxa” Gherla, in parteneriat cu Protopopiatul Ortodox Gherla, a reusit sa…

- In aceasta perioada, pacientii cu scleroza multipla din judetul Alba primesc cadouri stranse de Asociatia SM Speromax Alba, in colaborare cu Centrul de Resurse “Academia Doamnelor” al Primariei Alba Iulia. Incepand de ieri, voluntarii si angajatii asociatiei au inceput sa distribuie pacientilor din…