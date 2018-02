Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anulat decretul anti-imigrație, prin care cetatenilor a 11 tari le-a fost interzis accesul pe teritorul american. Anunțul a fost facut de Departamentul pentru Securitate Interna de la Washington.

- Statele Unite au promis sa inceteze furnizarea de armament catre militiile kurde din Siria, au sustinut oficialii turci sambata, ce au cerut in plus Washington-ului sa-si mute imediat trupele din orasul Manbij, urmatoarea tinta a armatei Turciei.

- China a anuntat joi ca a fost invitata sa participe la un exercitiu naval sub comandament american, in pofida tensiunilor dintre Beijing si Washington in Marea Chinei de Sud, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Am primit invitatia americana', a indicat Wu Qian, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Forumul Economic Mondial de la Davos, care examineaza cauzele si solutiile pentru problemele politice, economice si sociale din societate, este organizat in perioada 23-26 ianuarie, iar Donald Trump va sustine un discurs vineri la pranz."Mergem la Forumul Economic Mondial sa impartasim…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat luni, la Tel Aviv, ca Washingtonul nu va mai certifica respectarea de catre Iran a acordului in domeniul nuclear, transmite DPA."Acordul nuclear privind Iranul este un dezastru, iar Statele Unite ale Americii nu vor mai certifica aceasta intelegere…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington. Cel mai mare numar de manifestanti s-a strans in Los Angeles, unde…

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in SUA, la al doilea Mars al Femeilor, la un an de investitura lui Donald Trump la Casa Alba, relateaza Reuters. Manifestatii au avut loc la Washington, New York, Los Angeles, Chicago si in alte 250 de orase, iar personalitatile care au luat cuvantul…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass. "Ambasadorul SUA a facut referiri la alegerile care urmeaza…

- Indragita artista de muzica populara Olguța Berbec și soțul ei, Remus Novac, se afla de cateva zile in Statele Unite ale Americii. Cei doi se afla in Los Angeles, California, unde au vizitat Disneyland-ul și studiourile de la Hollywood. „Studiourile Universal Hollywood … aici se filmeaza…

- Politia a mai descoperit o casa a ororilor in California. Treisprezece frati si surori, intre care minori, cel mai mic avand doi ani, au fost gasiti infometati, murdari si legati de paturi intr-o casa din Perris, un oras de aproximativ 70.000 de locuitori situat la aproximativ 110 kilometri sud-est…

- Decizia fostului pugilist a fost luata a doua zi dupa ce vanzarea și consumul de marijuana in scop recreațional au devenit legale in acest stat.California a devenit astfel cel de-al șaselea și cel mai populat stat american care permite vanzarea produselor din canabis tuturor clienților…

- Anuntand o "revenire la statul de drept", procurorul general Jeff Sessions a anulat cinci decrete emise de Administratia Barack Obama care descurajau aplicarea legilor federale in acest caz, care situeaza canabisul drept un drog la fel de periculos precum heroina. "Misiunea Departamentului…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 4,5 grade a avut loc joi in apropiere de orasul San Francisco, in statul american California, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul s-a produs la ora locala 2.39 (12.39, ora Romaniei), la adancimea de doar 13 kilometri.…

- Alerta mai putin obisnuita pe o autostrada din California, Statele Unite, dupa ce in jur de 20 de pui de gaina au fost observati pe sensul de mers spre Los Angeles.Pasarile au ajuns pe sosea dupa ce o cusca plina cu pui a cazut dintr-un camion.

- Fostul pugilist Mike Tyson si-a deschis o ferma de cultivare a cannabisului in California, a doua zi dupa ce vanzarea si consumul de marijuana in scop recreational au devenit legale in acest stat, scrie NEWS.RO.Citeste si: Dezvaluiri care ARUNCA IN AER Casa Regala: Inca un pretins fiul al…

- Meteorologii americani au anuntat, luni, ca frigul extrem care a lovit Statele Unite va continua si saptamana viitoare. O masa de aer arctic ar urma sa aduca temperaturi sub cele normale si vanturi extrem de reci in centrul si estul SUA. "Vremea rea" va continua in nord-estul SUA,…

- Vanzarea si consumul de marijuana in scop recreational sunt legale in California incepand din acest an, transmite Reuters potrivit News.ro . Deja in intreg statul au fost deschise magazine pregatite sa vanda marijuana celor care prevera drogul pentru efectele sale psihoactive. Astfel California devine…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- 20 decembrie - In Orientul Mijlociu, succesele de astazi pot fi esecurile de maine. A fost o zi de 1 mai 2003. Primavara lasa locul verii la San Diego, California, unde s-a oprit USS Abraham Lincoln in drumul sau catre baza din statul Washington. Nava tocmai venise din Golful Persic, unde fusese…

- Racheta Falcon 9 a fost lansata vineri dupa-amiaza de pe baza Vandenberg din California, cu scopul de a trimite zece sateliti pe orbita joasa a Pamantului pentru compania Iridium Satellite Communications. Spectacolul luminos creat pe cer de lansarea rachetei i-a bulversat pe unii locuitori care au…

- Biroul Federal de Investigatie (FBI) l-a inculpat pe Everitt Aaron Jameson, 26 de ani, pentru tentativa de furnizare de sprijin material unei organizatii teroriste straine, iar in cazul in care este gasit vinovat risca pana la 20 de ani de inchisoare.Potrivit autoritatilor, Jameson si-a…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat vineri, in California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, in perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial si turistic foarte frecventat din San Francisco, informeaza…

- Luni dimineata, un tren de mare viteza, apartinand companiei Amtrak, a deraiat, in statul american Washington, autoritatile anuntand ca mai multe persoane si-au pierdut viata, iar zeci de oameni au fost transportati la spital, informeaza CNN, citat de News.ro . Accidentul s-a petrecut la primele ore…

- Imaginati-va ca in sapte ani este posibil sa calatorim 500 de km. in doar 30 de minute. Concret, cam cat e distanta de la Bucuresti la Baia Mare. Va fi posibil si datorita lui Denis Tudor, un roman de numai 23 de ani care studiaza in Elvetia. Proiectul de transport al viitorului a început cu o…

- Vladimir Putin lauda performantele presedintelui de la Casa Alba in cadrul unei conferinte transmisa la nivel national. Acesta sustine ca Washington-ul este consumat de teorii conspirationiste despre spionaj in privinta implicarii ruse in alegerile prezidentiale din 2016, transmite The Wall Street…

- Un incendiu urias continua sa devasteze partea de nord a comitatului Los Angeles din California. Principalul focar de incendiu, denumit "Thomas", a ars aproape 95.000 de hectare de vegetatie in...

- De patru zile, flacarile au parjolit sudul Californiei, forțand sute de mii de oameni sa-și paraseasca locuințele. Printre aceștia se numara și Ellen DeGeneres și soția sa, actrița Portia de Rossi. Incendiile de vegetație din apropiere le amenința locuința Dupa ce vegetația de pe coline a fost mistuita,…

- De patru zile, flacarile ivite parca din infern pârjolesc sudul Californiei, fortând 200 de mii de oameni sa-si paraseasca locuintele. Dupa ce au mistuit vegetatia de pe coline, incendiile înainteaza în zonele dens populate de la marginea orasului Los Angeles. Deja…

- Urgia din statul american California continua. Incendiile au ajuns in Los Angeles si au mistuit aproape 450 de cladiri. Alte cateva sute sunt in pericol, iar pompierii spun ca nu reusesc sa faca fata focarelor uriase.

- Paris, Nov. 28. (intarziat) – Nou numitul ambasador al Romaniei la Washington, dl. George Danielopol, a declarat astazi aici ca situația nutrimentelor si a imbracamintelor in Rominia, este desperata. Prin ocuparea Romaniei din partea germanilor, s’a instapanit miseria in toate parțile țarii.

- Un înalt demnitar nord-corean a dezvaluit adevaratul scop al Phenianului în ceea ce privește înarmarea nucleara. Ri Jong-hyok, adjunctul Adunarii Supreme Populare din Coreea de Nord a declarat, în mod neașteptat, ca armele nucleare ale țarii sale nu vizeaza…

- Doi doctori din Colorado, Statele Unite, au cauzat controverse majore atunci cand au afirmat ca au gasit primul caz de supradozaj letal cu marijuana, intalnit la un copil de doar 11 luni care a ingerat o cantitate mare de planta.

- Podul 25 Aprilie (Ponte 25 de Abril) este un pod suspendat care leaga orașul cu cartierul Almada. Acesta a fost inaugurat la 6 august 1966. Fiind un pod susținut de cabluri și din cauza culorii, este adesea comparat cu Podul Golden Gate din San Francisco, Statele Unite ale Americii.

- Biblia are propriul sau muzeu. O familie bogata din Statele Unite a inaugurat la Washington expoziția permanenta dedicata celei mai citite carți din toate timpurile.Muzeul ocupa o cladire de opt etaje și are o suprafata de 40 de mii de metri patrați.

- Ambasada SUA la Bucuresti a anuntat ca secretarul de stat american Rex Tillerson se afla la Bucuresti, acesta innoptand in Romania pe drumul de intoarcere din Myanmar catre Washington. ”Secretarul Tillerson va innopta la Bucuresti la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o in Asia.…

- Orice initiativa a Uniunii Europene de a impune noi sanctiuni Iranului pentru programul balistic si pentru ingerintele in conflictul din Yemen ar fi considerata "interesanta si utila", a declarat un oficial din cadrul Administratiei SUA, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Ar…

- George Maior a avut o intrevedere cu specialiști in domeniul IT de origine romana din cadrul companiei Intel, la unul dintre sediile producatorului american de componente IT din Portland, Oregon. Ambasadorul roman a apreciat prezența Intel in Romania, la Galați și Timișoara, ca fiind importanta din…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a efectuat in perioada 7-10 noiembrie 2017, o vizita in statele Oregon și Washington, cuprinzand intalniri la nivel economic dedicate atragerii de investiții americane in Romania, la nivelul administrației locale, a mediului…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, s-a intalnit cu mai multi specialisti romani care lucreaza la Intel, cu primarul orasului Portland si a tinut o prelegere la Portland State University. Intalnirile fac parte dintr-o vizita a ambasadorului in statele Oregon si Washington unde Maior…

- Gheorghe Gheorghiu il leaga o prietenie admirabila cu cea care i-a fost soție, dar și cu actualul soț al mamei copilului sau. Artistul ce a lansat nepieritorul succes ”Unde dragoste nu e, nimic nu e”, una dintre cele mai ascultate melodii romanești din ultimii 30 de ani, nu scapa nici o ocazie sa-și…

- Un cuplu din Oregon, Statele Unite, platește lunar facturile medicale ale unor familii care au avut copii nascuți morți. Cei doi soți spun ca fac acest gest in memoria fiicei pe care au pierdut-o in același fel, scrie ABC News. Randy și Rebecca Hauskin au trecut in 2010 printr-o adevarata tragedie atunci…

- La eveniment au participat reprezentanti ai administratiei americane, ai centrelor de reflectie si gandire din capitala americana, precum si din presa americana. Conferinta a fost moderata de Donald Jensen, fost diplomat si specialist pe politicile externe si interne al Rusiei. Invitat in…