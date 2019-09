Stiri pe aceeasi tema

- ”In urma cu cateva luni am anunțat public decizia de a candida pentru funcția de Primar General al Capitalei, ca independent. Cred ca sunt cel mai in masura sa scot Bucureștiul din ghearele animalului politic nefast, Firea-PSD, și sa-l transform alaturi de oameni competenți și integri, intr-o capitala…

- Raul Bac a devenit o adevarata bomba ecologica. Mai multi locuitorii ai orasului Anenii Noi se plang ca, pe timp de vara, in localitatea lor persista un miros mai respingator decat de la o statie de epurare.

- Decizia ALDE de a iesi de la guvernare este finalul unei adevarate telenovele politice care l-a avut in prim-plan pe liderul Pro Romania, Victor Ponta. Constient ca cele sase procente castigate la alegerile europarlamentare nu sunt suficiente pentru a-i asigura o pozitie importanta pe scena politica,…

- De trei saptamani complexul comercial Europa, raiul evazionistilor, aflat la marginea Capitalei este inchis ca urmare a unui control de amploare la care au luat parte peste 1000 de politisti si jandarmi.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca pana la sfarșitul anului, Bucureștiul va avea inca o unitate medicala ultramoderna.''Ambulatoriul Spitalului "Victor Babes" prinde contur! Pana la sfarsitul anului, Bucurestiul va avea inca o unitate medicala ultramoderna, care va putea…

- USR propune un proiect de reorganizare administrativa a Capitalei in 20 de districte și inființarea Zonei Metropolitane care sa includa localitațile din fostul județ Ilfov. Proiectul mai prevede un singur primar pentru București și o administrație metropolitana, precum cele din Bruxelles sau Paris,…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? In fata lucratorilor de la UMEB, Ion lliescu contraataca fara menajamente: "SA VA FEREASCA DUMNEZEU SA VA VINA IN FRUNTEA TARII UN EMIL CONSTANTINESCU SAU DINU PATRICIU!" • Presedintele Ion lliescu a intreprins, ieri, o vizita la Uzina…