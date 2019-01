Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si 19 au fost ranite intr-un grav accident de circulatie produs in noaptea de Revelion in conditii de ceata pe o autostrada in landul Baden-Wurttemberg din sud-vestul Germaniei, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Una din persoanele decedate este un baiat de zece ani, a…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe DN 6, in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu, informeaza duminica IGPR, scrie Agerpres. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6 (E60), in localitatea Ghimpati, judetul Giurgiu,…

- Un nou cutremur de proportii s-a produs in Sicilia, acolo unde mulți romani sunt plecați pentru a-și caștiga traiul. Seismul a avut o magnitudine impresionanta și s-a produs imediat dupa ce vulcanul Etna a erupt. Un cutremur cu magnitudinea de 4.

- S-au luat deja primele decizii in cadrul ședinței CEx a PSD.Mihai Fifor, fostul ministru al Apararii, a fost numit președintele interimar al Consiliului Național al PSD, iar Codrin Ștefanescu a fost numit secretar general al PSD, in locul lui Marian Neacșu, exclus din partid. Ambele…

- Cutremurele, cu magnitudini de 3,4 și 3, s-au produs in regiunea Calabria, regiune aflata in sudul peninsulei italice. Ambele s-au produs la o adancime de 11 kilometri. Cutremurele au fost simțite in mod clar de populația de pe coasta, chiar și in Calabria, Messina și, mai slab, in Catania.…

- Doua cutremureau zguduit, miercuri, Italia.Seismele, cu magnitudini de 3,4 și 3, s-au produs in regiunea Calabria, regiune aflata in sudul peninsulei italice.Ambele s-au produs la o adancime de 11 kilometri.

- Recomandat pentru gaming si filme, BenQ EX3501R pune la dispozitie un ecran VA curbat cu diagonala de 35” in format 21:9 si rezolutie Ultra WQHD (3440x1440 pixeli). Potrivit companiei producatoare, ecranul cu aspect ultra-wide si curbura 1800R permite acoperirea mai buna a campului vizual. Totodata,…

- Doua cutremure s-au produs joi, in județul Vrancea, la doar șase ore distanța unul de celalalt, ambele avand aproximativ aceeași magnitudine. Primul cutremur, cel inregistrat la ora 13:37, a fost localizat in județul Vrancea, dar la o adancime de 98 de kilometri. Acesta avut o magnitudine de 2.8 pe…