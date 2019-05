Samsung S7 Edge este un telefon grozav pentru economisit bani Pentru cine este destinat telefonul Samsung S7 Edge, in 2019? Este pentru cei care doresc sa economiseasca bani și nu se așteapta sau doresc sa vada cele mai recente trucuri, ci doar cateva caracteristici utile. Este pentru cei care doresc sa economiseasca bani, dar totuși sa iși faca treaba pe un dispozitiv solid care inca [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

