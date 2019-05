Samsung rezolvă problemele Galaxy Fold Gigantul coreean in domeniul electronicelor a rezolvat problema cu stratul de protecție din plastic al telefonului in valoare de 1.980 dolari, a anunțat Yonhap News. Pentru ca aceasta parte a display-ului nu era atașata la capatul ramei din plastic ce inconjoara ecranul, unii recenzori au presupus ca este vorba despre o protecție de ecran obișnuita și au scos-o. Pentru a impiedica acest lucru, Samsung a prelungit aparent acest strat, astfel incat acesta este sub cadru acum. Compania a abordat, de asemenea, problema patrunderii prafului sub mecanismul balamalelor telefonului, reducand… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

