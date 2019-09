Samsung lansează vineri primul telefon pliabil Samsung lanseaza vineri primul telefon pliabil Grupul sud-coreean Samsung a anuntat ca noul sau model de smartphone pliabil Galaxy Fold va fi disponibil incepand de vineri pe piata din Coreea de Sud. Decizia vine la patru luni după ce gigantul sud-coreean a fost nevoit să amâne lansarea din cauza unor probleme la ecranul dispozitivului, scrie Agerpres. Cel mai mare producător mondial de smartphone-uri a avut nevoie de opt ani pentru a dezvolta modelul Galaxy Fold, însă, la finele lunii aprilie anul curent, a fost nevoit să amâne lansarea pe piaţă… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

