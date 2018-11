Stiri pe aceeasi tema

- In luna ianuarie 2018, Devin a aflat ca are o tumoare de marimea unei mingi de fotbal. Cantarețul a fost diagnosticat cu cancer in stadiul patru. Trupa de pop a fost formata in anul 1995 in Massachusetts și s-a destramat in 2010, cand solistul Rich Cronin a murit de leucemie. LFO se reunise…

- Ksenia Sobchak (36 de ani), fosta candidata la alegerile prezidențiale din Rusia și ambasadoarea de brand a companiei Samsung in aceeași țara, a fost data in judecata de gigantul sud-coreean pentru ca aceasta a aparut la TV folosind un iPhone. Imaginile care au ruinat-o pot fi vazute mai jos. Sobchak…

- Potrivit politistilor, barbatul in varsta de 82 de ani a asteptat un moment in care familia sa nu era in preajma si, marti dimineata, in jurul orei 7.00, a iesit in curtea locuintei sale din localitatea Belint si s-a impuscat in cap. Rudele au auzit zgomotul armei si s-au dus sa vada ce s-a…

- Miliardarul Paul Allen, fondator in 1975 impreuna cu Bill Gates al gigantului american din domeniul informaticii Microsoft, a murit luni la varsta de 65 de ani ca urmare a unui cancer, au anuntat familia si compania sa Vulcan intr-un comunicat, relateaza AFP. "Cu o mare tristete anuntam moartea fondatorului…

- Chelsi Smith, fosta Miss America și fosta Miss Universe in 1995, a incetat din viața dupa o lunga suferința. Femeia suferea de cancer și a murit doar 45 de ani. Apropiații susțin ca fosta regina a frumuseții suferea de cancer la ficat. A fost aleasa Miss Texas in 1994, fiind prima tanara cu origini…

- Regele muzicii reggae Bob Marley ar fi fost asasinat de CIA, potrivit unei noi teorii a conspiratiei, raspandita pe retelele de socializare de rapper-ul american T.I. La fel ca in cazul unor alte staruri trecute in nefiinta, precum Elvis Presley,...

- DupE ce anun:ase cE mai are doar cateva zile de trEit, prezentatoarea BBC News Rachael Bland a murit, la 40 de ani. Femeia suferea de cancer la san "i, in urmE cu doar douE zile, scrisese pe re:elele de socializare cE mai are cateva zile de trEit.

- Senatorul american John McCain, un erou al Razboiului din Vietnam si candidat la președinția SUA in 2008, a murit sambata la varsta de 81 de ani de cancer la creier. John McCain era sub tratament din iulie 2017 pentru un glioblastom, o forma de cancer foarte agresiva cu o rata foarte scazuta de supravietuire.…