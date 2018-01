Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aplicat miercuri o amenda de 997 milioane de euro grupului american Qualcomm, acuzat ca a platit sume semnificative grupului Apple pentru ca producatorul telefoanelor iPhone sa utilizeze doar chipuri Qualcomm, informeaza Reuters. Executivul comunitar, care a lansat o investigatie…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor în comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate…

- Grupul elventian Nestle isi vinde fabrica de dulciuri din SUA companiei italiene Ferrero, intr-o tranzactie de 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este prima mare miscare a lui Mark Schneider din pozitia de CEO si un alt pas catre productia de alimente mai sanatoase, scrie Reuters. 0 0 0 0…

- Firma de constructii britanica Carillion, a doua cea mai mare din țara, cu 43.000 de angajati la nivel global, intra in procedura de lichidare dupa ce negocierile dintre companie, creditori si Guvern au esuat, potrivit BBC. Carillion are probleme financiare după ce a pierdut sume importante de…

- Retailerul olandez de haine C&A ia in calcul un parteneriat și alte tipuri de investiții externe, in condițiile in care compania vrea sa se concentreze pe piața chineza și alte țari emergente, a anunțat proprietarul lanțului, potrivit Reuters. Anunțul vine în replică la un articol…

- BBC scrie ca "Romania pierde un al doilea prim-ministru in sapte luni. Dupa ce partidul politic din care facea parte Mihai Tudose si-a retras sustinerea, prim ministrul social-democrat a afirmat ca demisioneaza "cu capul sus". "Dragnea mentine o strangere ferma atat asupra partidului aflat la guvernare,…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson le-ar fi declarat unor prieteni ca este ingrijorat ca Londra va accepta un acord de Brexit care o va lasa subordonata fata de Bruxelles, ceea ce ar transforma referendumul din 2016 intr-o 'pierdere totala de vreme', transmite Reuters. …

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- Samsung Electronics a prezentat, la CES 2018, un televizor modular urias, cu diagonala ecranului de 370 de centimetri. Probabil compania l-a numit „The Wall” deoarece este atat de mare. Televizorul foloseste o tehnologie numita MicroLED, care beneficiaza de multe dintre avantajele oferite de OLED. Fiecare…

- Actrita Gwyneth Paltrow s-a logodit cu producatorul de televiziune Brad Falchuk si a declarat intr-un interviu acordat Goop ca este dispusa sa dea o a doua sansa casatoriei, scrie Reuters. Paltrow, in varsta de 45 de ani, s-a despartit de liderul trupei Coldplay, Chris Martin, cu care…

- Anuntul a fost facut de un oficial al departamentului Educatie. „Predarea limbii engleze in scolile guvernamentale si non-guvernamentale primare ca parte a programei oficiale este impotriva legii si reglementarilor", a spus Mehdi Navid-Adham, seful Consiliului de Invatamant Superior, citat de Reuters.…

- Un grup grec de gherila urbana a revendicat miercuri responsabilitatea unei explozii in fata unui tribunal din Atena pe 22 decembrie, acuzand sistemul judiciar ca actioneaza ca un mandatar pentru politicienii ce sprijina austeritatea in tara lovita de criza, informeaza joi Reuters. Nimeni nu a fost…

- Grupul chinez CEFC si grupul financiar Penta au facut o oferta comuna pentru a cumpara, cu aproximativ 2 miliarde de dolari, intreprinderile media ale Central European Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, de la Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, scrie Reuters.

- In ultimele cateva zile, Compania "Cardiax-Plus" SRL, fara sa-și doreasca acest lucru, a devenit un centru de interes sporit in campul mediatic autohton. Cu parere de rau, caracterul informațiilor lansate masiv in aceasta perioada nu provoaca decat ingrijorare: pe baza unor afirmații care nu au nimic…

- Retailerul global de îmbracaminte, Hennes & Mauritz (H&M) va închide mai multe magazine dupa ce a înregistrat cea mai mare scadere trimestriala din ultimii 10 ani, potrivit The Telegraph. Grupul, care detine firma H&M, cu baza în Stockholm, precum si alte…

- Constructorul auto francez Renault a anuntat miercuri ca va prelua o participatie de 40% la grupul de presa Challenges, o investitie inedita pentru un constructor auto dar care vizeaza dezvoltarea de continut pentru automobilele autonome, transmite Reuters.

- Compania cu sediul in Wolfsburg anticipeaza iesiri de capital de 4-5 miliarde de euro in 2018, in urma scandalului manipularii testelor de poluare ale vehiculelor diesel. Anuntul a fost facut de Frank Witter, directorul financiar al grupului auto. ”Nu sunt deloc relaxat in privinta problemei diesel”,…

- Politia new-york-eza intervine dupa anuntul unei explozii de origine necunoscuta in Manhattan, anunta NYPD, pe Twitter, potrivit Reuters. Cateva persoane au fost ranite in explozie. Un suspect, care este ranit usor, a fost arestat. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin…

- Premierul irakian Haider al-Abadi a declarat sambata ca fortele irakiene au alungat din tara si ultimele ramasite ale Statului Islamic, la trei ani dupa ce gruparea jihadista a capturat circa o treime din teritoriul Irakului, transmite Reuters. Anuntul vine la doua zile dupa ce armata…

- 38,7 milioane de dolari pentru o fabrica noua la Oltenita Constructia noii fabrici se va realiza cu ajutorul unui credit de tip "club loan" aprobat de BERD si BCR Green firmei Oil & Lubes SRL pentru construirea unei fabrici de reciclare a uleiurilor minerale la Oltenița.…

- Fostul rege Mihai de Romania, unul dintre ultimii supravietuitori in randul sefilor de stat al celui de-al Doilea Razboi Mondial, a murit marti la varsta de 96 de ani in Elvetia, unde isi avea resedinta, scriu principalele agentii de presa, AFP, AP, Reuters, materiale preluate de presa din intreaga…

- Compania UBER reacționeaza la anunțul Primariei Municipiului București, cu privire la o serie de masuri care ar putea scoate serviciul Uber in afara legii.Vezi si: ULTIMA ORA - Uber ar putea fi INTERZIS in București Transportatorii Autorizati, reactie la posibila intezicere a UBER:…

- Tariceanu, despre mitingurile PSD anunțate la sfarșitul saptamanii: ”Eu cred ca nu este nevoie in acest moment de mitinguri de susținere”, a spus liderul ALDE, la Parlament, intrebat daca va participa la mitingurile organizate de PSD pe 9 decembrie. „Nu stiu cine organizeaza proteste, eu nu sunt inca…

- Apple anunța ca va proiecta cipuri proprii pentru managementul energiei. Potrivit publicației Nikkei, acestea vor intra in componenta iPhone-urilor cel mai devreme incepand cu anul 2018, pentru a readuce dependența de cipurile produse de Dialog Semiconductor. Cipurile urmeaza sa asigure funcțiile…

- Grupul PSA, producatorul Peugeot, care a platit General Motors 1,3 miliarde de euro pentru Opel, vrea ca grupul american sa ii ramburseze jumatate din aceasta suma, dupa ce a descoperit amploarea problemelor legate de emisiile de dioxid de carbon, au declarat surse aproapiate situatiei, transmite Reuters.…

- Peste 90% dintre mașinile electrice Tesla au defecte inca de cand ies de pe linia de producție și sunt trimise direct la reparat inainte de a ajunge la proprietari, scrie Reuters , care citeaza un numar de noua foști și actuali muncitori ai Tesla. Tesla spune ca in uzina sa din Fremont, California,…

- Presa internationala scrie, duminica seara, despre protestele de la Bucuresti si din tara fata de proiectele de modificare a legilor justitiei. Zeci de mii de romani s-au strans la Bucuresti si in alte orase din Romania, duminica, pentru a protesta fata de aceste modificari, anunta agentia Reuters…

- Capitalizarea bursiera a grupului chinez Tencent Holdings a depasit-o pe cea a Facebook, iar averea directorului sau general, Ma Huateng, este acum mai mare decat cea a fondatorilor Google, Larry Page si Sergey Brin, conform datelor Forbes, transmit BBC, Xinhua si Reuters. Tencent Holdings,…

- Rosneft, cel mai mare producator de petrol din Rusia, a confirmat luni ca a semnat un acord privind livrarea de titei cu grupul CEFC China Energy, care in luna decembrie 2016 a semnat un acord pentru preluarea pachetului majoritar la KMG International, informeaza Reuters.

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari, va propune reducerea investitiilor sale in companiile de petrol si gaze naturale, a declarat joi pentru Reuters viceguvernatorul Bancii Nationale a Norvegiei care supervizeaza fondul suveran.

- Conglomeratul japonez Toshiba a anunțat ca vinde 95% din divizia sa de televizoare catre grupul chinez HiSense, care devine astfel al patrulea producator mondial, in urma Samsung, LG și a TCL, grup tot din China, scrie AnandTech . Conform ințelegerii, Toshiba va primi suma de 114 milioane de dolari…

- Grupul german Volkswagen intenționeaza sa investeasca pâna în 2025 aproximativ zece miliarde de euro (11,8 miliarde de dolari) pentru a dezvolta și produce vehicule electrice în China, cea mai mare piața auto din lume, a declarat Jochem Heizmann, șeful subsidiarei chineze a VW,…

- Grupul european "Airbus" a obtinut cea mai mare comanda de avioane din istoria sa, la un pret de catalog de 49,5 miliarde de dolari, de la fondul de private equity, Indigo Partner, condus de celebrul Bill Franke, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Anuntul autoritatilor americane ca vor sa finanteze o presa "obiectiva" in Ungaria a starnit furia guvernului de la Budapesta, care denunta "o imixtiune in afacerile interne" ale unei tari "aliate si democratice", scrie AFP.

- Presa externa trateaza pe larg subiectul noului dosar DNA pe numele lui Liviu Dragnea, descris ca un lider foarte puternic din Romania, care conduce din umbra Guvernul si are de gand sa relaxeze Legile Justitiei intr-o tara macinata de coruptie. Agentia Reuters transmite ca procurorii anticoruptie…

- Ca urmare a modificarilor legislative, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Kaufland Romania preia contribuțiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului. Astfel, fiecare angajat Kaufland Romania va avea un salariu net mai mare, in medie cu 1,5%. “Compania ințelege astfel sa linișteasca…

- Japonia va impune noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord, ca reactie la amenintarea pe care o reprezinta dezvoltarea programelor balistice si nucleare ale regimului de la Phenian. Anunțul a fost facut marti de un oficial japonez, potrivit informațiilor furnizate de agentia de presa Reuters.

- Euroins Romania Insurance-Reinsurance SA a primit din partea Fitch Ratings ratingul de asigurator de nivel „BB-” cu perspectiva stabila, potrivit unui anunt al agentiei de rating. Compania a incheiat anul 2016 pe locul 5 in topul asiguratorilor, cu venituri de 870 de milioane de lei din…

- Starea de urgenta, instaurata dupa atentatele de 13 noiembrie 2015, ia sfarsit miercuri in Franta, dupa doi ani de dezbateri puternice pe tema eficientei acestui regim de exceptie, acuzat ca aduce atingere drepturilor fundamentale, relateaaza Reuters, conform news.ro.Acest dispozitiv - creat…