Stiri pe aceeasi tema

- Greutatea estimata a uriasului bloc de gheata este de 1.000 de miliarde de tone. Potrivit Agentiei Spatiale Europene, care supravegheaza evolutia acestuia, icebergul face parte dintr-o bariera gigantica de gheata, Larsen C, care retine ghetari capabili sa creasca nivelul oceanelor cu 10 centimetri.…

- Anda Calin are o familie extrem de frumoasa și este o mamica tare mandra de bebelușa ei! Micuța ei și a lui Liviu Varciu a facut furori pe rețelele de socializare, dupa ce Anda Calin a postat o imagine adorabila cu fetița pe Instagram.

- Contul oficial coreean de YouTube al Samsung a publicat in premiera trei clipuri video teaser despre urmatorul flagship al companiei din peninsula. Acesta vine cu ceva noutati, mai ales in ceea ce priveste emoji-urile, miscare care pare preluata de la Apple, scrie adevarul.ro.

- Acestea sunt primele imagini cu unele dintre victimele accidentului aviatic petrecut duminica in Rusia in care au murit 71 de ani, scrie Metro. Toți cei 65 de pasageri au murit alaturi cei șase membri ai echipajului dupa ce avionul AN-148 s-a prabușit aproape de satul Argunovo, imediat dupa…

- Au aparut primele imagini in cazul accidentului in care a fost implicata fiica procurorului Iorga Moraru! Mai exact, reamintim caaceasta dezvaluia in octombrie 2017 un episod șocant petrecut in sanul familiei sale dupa evenimentele care au avut-o in prim plan pe procurorul DNA. Aflata in razboi cu Laura…

- Roxana Dobre pare sa treaca prin clipe cat se poate de fericite in aceasta perioada, ea fiind insarcinata pentru a treia oara alaturi de Florin Salam. Și, așa cum e normal, acesta are grija ca frumoasa bruneta sa nu fie stresata niciun moment.

- Fotocredit: Hyundai Hyundai a prezentat primele imagini oficiale ale noii generații Santa Fe - SUV-ul de segment D urmand a duce mai departe bogata moștenire lasata de predecesorii sai. Dezvaluirea sa oficiala va avea loc la sfarșitul lunii februarie. Cu un design radical modificat, ale carui linii…

- Huawei abia a confirmat data la care va tine evenimentul de prezentare pentru Huawei P20 (sau P11?), iar detaliile despre noul dispozitiv disponibile pana in prezent erau destul de limitate. Se pare insa ca avem pentru prima data imagini cu noul flagship al companiei chineze, din doua surse. Primele…

- Taxiurile-drona au devenit o realitate in China. Compania EHang a publicat primele imagini cu vehiculele autonome și spun ca au fost operate deja mii de zboruri de testare, inclusiv in condiții meteo similare cu cele ale unui uragan de categoria 7. Taxiurile-drona, cunoscute ca vehicule autonome aeriene,…

- Au aparut primele imagini cu barbatul in varsta de 39 de ani care a provocat in dupa amiaza zilei de sambata un accident grav pe un bulevard aglomerat din Capitala. Potrivit primelor informații, ei ar fi consumat cocaina.

- Politistul oltean impuscat in cap de iubita lui era divortat si locuia cu chirie in apartamentul unui coleg. Bogdan Dumitrescu avea o relatie de aproximativ doua saptamani cu femeia care l-a impuscat accidental, potrivit informatiilor obtinute de CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA. A (VEZI SI:A Medicii…

- Accident teribil in județul Argeș. Șoferul unei basculante a fost ranit și a ramas blocat in cabina vehiculului dupa ce acesta a acroșat o poarta din beton care s-a prabușit peste cabina. Un alt barbat aflat in camion a scapat ca prin minune fara leziuni grave. Imagini de coșmar in localitatea Malu…

- Un accident a avut loc în urma cu puțin timp, pe bulevardul Mamaia. Un ATV neînmatriculat a fost lovit de o mașina, în urma impactului un barbat de aproximativ 50 de ani care conducea ATV-ul fiind aruncat pe parbrizul unei mașini Audi, dupa care a ajuns pe asfalt. Din câte…

- Prezentatoarea Stirilor Pro TV Andreea Marinescu (37 de ani) s-a casatorit cu politistul criminalist Adi Tiulescu (40 de ani). Ceremonia, care a avut loc in acest weekend, a fost una extrem de discreta si vine la un an dupa ce au devenit parintii unui baietel.

- Ros-albastrii si-au propus castigarea campionatului in primavara ce urmeaza. Nicolae Dica a tinut o sedinta in care i-a certat pe jucatori pentru modul cum au tratat prima jumatate de ora in esecul cu Admira Wacker (2-3), cand echipa a incasat trei goluri. Antrenamentele ce-au urmat celei de-a doua…

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a detonat bomba inceputului de an, publicand, in exclusivitate, imagini in care ambasadoarea Olandei apare la aceeasi masa, de Revelion, cu "Regele Asfaltului" Nelu Iordache, se pare ca Stella Ronner Grubacic s-a suparat rau de tot pe publicatia noastra!…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa isi ceara scuze dupa a distribuit pe Twitter inregistrari video antimusulmane ale grupului britanic de extrema dreapta Britain First, potrivit unor extrase publicate vineri dintr-un interviu acordat pentru ITV, scrie AFP."Daca…

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol din Amsterdam au fost anulate, joi, din cauza conditiilor meteo, iar serviciul olandez feroviar a suspendat traficul feroviar ca urmare a unei furtuni puternice, informeaza site-ul cotidianului The Independent, agentia Reuters si CNBC. Imagini video- Youtube…

- New Challengers, prima faza a ELEAGUE Major Boston 2018, s-a incheiat, doar primele opt clasate mergand mai departe in New Legends – a doua faza a competiției. Situația definitiva a New Challengers: Cum organizatorii nu au ținut cont de numarul de runde pierdute și caștigate…

- Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anuntând în consecinta ca îsi va depune mandatul, au declarat surse politice.

- Pentru ca, nu de mult, Delia a devenit matusica, a si inceput nebunia pozelor. Mandra de nepotica ei, artista a tinut sa impartaseasca aceasta bucurie cu fanii ei, iar noi am fost pe faza si am realizat o galerie foto cu primele imagini in care apare cea mai iubita nepotica.

- In luna noiembrie a anului trecut au aparut primele informatii conform carora Mariah Carey si-ar fi micsorat stomacul. Diva a fost extrem de discreta in toata aceasta perioada si a asteptat un eveniment important pentru a-si etala noua silueta. Mariah i-a uimit pe toti cei prezenti la Golden Globes…

- Flavia de la Neatza e mai indragostita ca niciodata, iar vacanta petrecuta la Miami cu noul iubit i-a priit la maximum. Frumoasa blonda a povestit cum s-a distrat in SUA, marturisind ca inca se straduieste sa se reacomodeze cu fusul orar.

- Au aparut primele imagini cu proaspatul soț al prezentatoarei de televiziune Dana Grecu. Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a avut parte de un sfarșit de an tumultuos. Vedeta a divorțat de Bogdan Grecu , cu care are doi copii. Apoi, o alta veste bomba: Dana Grecu s-a casatorit, la nici o luna…

- Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el. Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el.

- Victor Becali a mers sa sarbatoreasca la un restaurant din Pipera, cunoscut drept locul de intalnire al familiei, imediat dupa ce a fost eliberat. Fostul impresar a fost insotit de un alt barbat cu care a purtat o discutie. Victor Becali a vorbit la telefon si a ras pe tot parcursul conversatiei,…

- Lansat in 1979, produs in doar putin peste 300.000 exemplare, si totusi o legenda. Mercedes-Benz a publicat primele imagini cu interiorul noii generatii. Dar si cu masina camuflata aflata in teste prin muntii din Austria. Dar cum primele imagini cu noua generatie au ”evadat” deja pe instagram... se…

- Jerry Shen detine canalul de YouTube TRONICBOX, unde isi incarca remixurile. Numai ca nu sunt orice remixuri. El aduce cele mai tari hit-uri in stilul retro al anilor ’80. Cel mai mare succes l-a avut cu “What Do You Mean“, piesa lui Justin Bieber, la care a inregistrat aproape 2 milioane de vizualizari.…

- Jerry Shen detine canalul de YouTube TRONICBOX, unde isi incarca remixurile. Numai ca nu sunt orice remixuri. El aduce cele mai tari hit-uri in stilul retro al anilor ’80. Cel mai mare succes l-a avut cu “What Do You Mean“, piesa lui Justin Bieber, la care a inregistrat aproape 2 milioane de vizualizari.…

- Irina Columbeanu a facut publica o inregistrare in care apare alaturi de un baiețel de origine asiatica pe care il numește fratele sau. Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de…

- Trupurile sotilor Maleon au fost depuse la capela Cimitirului Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Iasi. Ceremonia de inhumare incepe la ora 12.00. Zeci de oameni, din randul familiei, prietenilor si colegilor celor doi sunt deja prezenti la capela mortuara, pentru a-si lua ramas bun de la Anda si Bogdan…

- Fericire mare in familia Deliei! Asteptarea a luat sfarsit pentru Oana Matache, care si-a strans fetita in brate pentru prima data. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are prima fotografie cu cea mai asteptata fetita din showbiz, care a venit pe lume in urma cu cateva minute.

- Oana, sora Deliei Matache, va deveni mamica in foarte scurt timp. Pe contul personal de socializare, cantareata a urcat doua fotografii cu sora ei, fix inainte ca aceasta din urma sa intre in sala de nasteri. A

- A surprins o lume intreaga atunci cand a zdrobit-o pe Hillary Clinton si a ajuns presedintele SUA. Apoi, a continuat sa uimeasca prin deciziile sale incredibile din postura de presedinte al Americii. Acum, in prag de Craciun, Donald Trump e din nou in prim plan.Citește și: Pe banii noștri!…

- Un incendiu a izbucnit, joi, intr-un imobil din orașul Jecheon, situat in centrul Coreei de Sud. Potrivit pompierilor, cel putin 29 de persoane au murit, iar alte 28 au fost ranite, relateaza AFP, citat de News.ro . Incendiul a izbucnit catre ora locala 16.00 (9.00, ora Romaniei) intr-o cladire de opt…

- Șeful SRI Prahova a produs un accident rutier mortal, pe DN1, pe trecerea de pietoni, în localitatea Tâncabești din județul Ilfov. Potrivit surselor Realitatea TV, soferul avea alcoolemie de 0,45 mg/1000 l alcool pur în aerul expirat.

- Lumea nu o știe pe Dua Lipa de cand era mica, lumea o știe pe Dua Lipa dupa single-ul “New Rules”. Artista e pe un mare val, dupa aproape 800 de milioane de vizualizari pe YouTube la hitul anului și faima pe care a capatat-o din 2015. Ai vazut-o la Neversea, dar știai ca a... View Article

- Alina Ciucu, tanara ucisa de o femeie de 36 de ani la metrou, era din localitatea Ostroveni, judetul Dolj, dar se mutase de cativa ani la Bucuresti si locuia cu prietenul ei. Femeia de 25 de ani a fost impinsa pe sinele de metrou de Magdalena Serban. Criminala de la metrou a fost arestata, azi dimineata,…

- Criminala de la metrou a fost reținuta, la cateva ore dupa comiterea crimei din stația Dristor 1 . Suspecta a fost prinsa de polițiști și audiata pentru stabilirea circumstanțelor in care au avut loc faptele de marți seara. Principala suspecta in cazul crimei de la metrou se numește Magdalena Șerban,…

- Bandai Namco a publicat primele imagini pentru One Piece: World Seeker – un action-adventure pentru PlayStation 4. Primul trailer va debuta in cadrul Jump Festa 2018, care are loc in perioada 16 – 17 decembrie la Makuhari Messe in Chiba, Japonia, iar la standul Bandai Namco Entertainment…

- Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat penal dupa incidentul de aseara, in care au fost implicati si doi protestatari. Acestia acuza ca au fost loviti cu masina, iar unul dintre ei a solicitat sa fie dus la spital, acuzand dureri la un brat. In replica, Ioan Terea afirma ca cei doi s-au aruncat…

- Google prezinta cele mai populare video-uri de pe platforma YouTube, la nivel global, in 2017. Cele mai populare video-uri pe YouTube la nivel global (non-music) 1.ตราบธุลีดิน – หน้ากากหอยนางรม | THE MASK SINGER 2 2.ED SHEERAN – Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography 3.Ping Pong Trick Shots 3 | Dude…

- Mercedes-Benz a publicat primele imagini cu interiorul viitorului Sprinter. Utilitara constructorului german va fi prezentata in februarie 2018, iar livrarile vor incepe in primavara anului viitor.

- Dan Negru este unul dintre simbolurile televiziunii care astazi implineste 24 de ani. Se afla in echipa Antenei 1 de la sfarsitul anilor ‘90 si de numele sau se leaga numeroase formate de succes, precum „Ciao Darwin”, „Ziua Judecatii”, „Genialii”, „Ziua Judecatii”, „Te pui cu blondele” sau „Next Star”,…

- Primele imagini din show-ul de aventura „Asia Express”. Startul competiției a avut loc in Vietnam, care se dovedește a fi o destinație mult mai dura decat s-au așteptat cu toții. Pentru cele 7 perechi de vedete urmeaza un traseu de aproape 5000 de km pe care trebuie sa il parcurga descurcandu-se singuri…