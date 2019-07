Stiri pe aceeasi tema

- Luni, directorul general Ren Zhengfei a anuntat ca se asteapta ca vanzarile sa scada la aproximativ 100 de miliarde de dolari in 2019 si in 2020, deoarece afacerile sunt sub presiune in urma sanctiunilor SUA. Gigantul chinez a raportat anul trecut venituri de 721,2 miliarde de yuani (104,16 miliarde…

- Huawei Technologies se asteapta ca vanzarile sa scada la aproximativ 100 de miliarde de dolari in 2019 si in 2020, a anuntat luni directorul general Ren Zhengfei, deoarece afacerile sunt sub presiune in urma sanctiunilor SUA, transmite Reuters. Gigantul chinez a raportat anul trecut venituri…

- Huawei a amanat cu trei luni lansarea pe piata a telefonului sau pliabil Mate X 5G, acesta fiind un nou pas inapoi pentru compania care luna trecuta a fost inclusa de Statele Unite pe o lista neagra, transmite Reuters. Mate X, concurent al dispozitivului Galaxy Fold al Samsung Electronics,…

- Administratia de stat din China pentru reglementarea pietei a anuntat miercuri ca a amendat producatorul auto american Ford cu 24 de milioane de dolari pentru incalcarea legilor antimonopol, transmit DPA si Reuters. Amenda a fost primita de Changan Ford, societatea comuna americano-chineza cu sediul…

- China impune, incepand de sambata, tarife vamale suplimentare pentru produse americane in valoare de 60 de miliarde dolari, ca reactie la decizia SUA de a majora tarifele vamale pentru produsele chineze, informeaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres. Ministerul chinez de Finante a informat in data…

- Livrarile de smartphone-uri ale Huawei ar putea scadea cu pana la 24% in acest an, existand si posibilitatea ca dispozitivele sa dispara de pe pietele internationale, au declarat analisti citati de Reuters potrivit new.ro.Fubon Research si Strategy Analytics considera ca livrarile Huawei ar…

- Huawei a lasat marti deoparte incertitudinile legate de viitorul afacerilor sale cu dispozitive, lansand smartphone-urile Honor, in pofida deciziei Departamentului de Comert al Statelor Unite de a-i interzice achizitiile de produse americane, transmite Reuters potrivit news.roAl doilea mare…

- Grupul chinez Huawei Technologies a anuntat luni ca va continua sa ofere actualizari de securitate si servicii pentru toate smartphone-urile si tabletele marcile Huawei si Honor, dupa ce grupul american Google a anuntat ca va respecta un decret care a intrat in vigoare vineri si care interzice companiei…