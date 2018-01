Samsung a lansat in Romania noua generatie a smartphone-ului Galaxy A8. Pretul este de 2.300 lei la magazinele online

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ultimelor zvonuri, Samsung ar putea demara productia primului smartphone cu ecran pliabil in preajma lunii noiembrie, lansarea oficiala urmand sa fie programata pentru inceputul anului viitor. Pe langa informatiile divulgate chiar de reprezentanti ai companiei, aflam si ca Samsung ar fi avut…

- Compania sud-coreeana Samsung a anunțat când va fi prezentat noul flagship, Galaxy S9.Astfel, Samsung a confirmat ca noul flagship al companiei, Galaxy S9, nu va fi prezentat in cadrul CES 2018, ci in luna februarie, la MWC 2018, potrivit yoda.ro.Inca nu a fost anuntata…

- Seful diviziei mobile a celor de la Samsung, DJ Koh, a spus intr-o conferinta de presa care a avut loc la Consumer Electronics Show 2018, targ ce se desfasoara zilele acestea la Las Vegas, ca Galaxy S9 va fi prezentat la MWC 2018.MWC (Mobile World Congres) este cel mai important targ anual…

- Incepand cu data de 31 decembrie 2017, TeraPlast SA a preluat activitatea Politub, unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata tevilor de apa si gaz din Romania. Pretul acestei preluari a fost de 21,8 milioane de lei. Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii TeraPlast, majorat prin…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a lansat un nou site, o platforma moderna de comunicare si informare pentru potentialii beneficiari, informeaza, miercuri, institutia. "Lansat la inceputul acestui an, noul site www.fngcimm.ro reprezinta…

- Seria de concerte #FratelliOnAIR|Live continua in noul an cu artiști renumiți ai scenelor de alternative, indie și rock. Joi, 11 ianuarie, incepand cu ora 20:30, vor urca pe scena FiRMA și GRIMUS, doua trupe de gen apreciate de publicul romanesc. FiRMA, una dintre trupele icon ale rockului alternativ…

- 3GPP, organizatia care defineste standardele in industrie pentru tehnologiile care vor urma standardului 4G/LTE, a finalizat primele specificatii pentru echipamentele 5G. Acestea se aplica pentru echipamentele telecom si radio, smartphone-uri si componentele pentru telefoane. Astfel, in 2018 serviciile…

- Circula zvonuri precum ca urmatoarea mare inventie a companiei Microsoft de pe piata smartphone-urilor va fi sub forma unui „Surface Phone” pliabil, relateaza Business Insider. Zvonul este accentuat de depunerea unui brevet pentru o „balama” inteligenta pentru un…

- Dante International este o companie specializata in comertul cu amanuntul de produse de larg consum. Pe de alta parte, societatea detine si administreaza o platforma de tip “marketplace”, prin care se deruleaza intermedierea intre comerciantii cu amanuntul si clientii acestora. “Investigația…

- Retailerul eMAG a dezvaluit cele mai traznite cautari pe care utilizatorii le-au facut pe platforma online. Numarul total de cautari din 2017 s-a apropiat de 235 de milioane, in crestere cu 65%.Top zece cautari: telefon, televizor, Kendama, laptop, aspirator, anvelope, Nike, ceas, Samsung,…

- Noul telefon Galaxy A8 (2018) are o camera frontala duala, ecran Infinity Display si un design ergonomic. Camera duala frontala este alcatuita din doua camere separate, astfel incat sa puteti comuta intre cele doua; cu functia avansata...

- Daca in acest an am asistat la spargerea barierei de 1000 de euro, pret pentru un smartphone in editie standard, riscul ca acest fapt sa ajunga ”la ordinea zilei” este din ce in ce mai mare, ne demonstreaza chiar Samsung.

- Daca vi se pare ca pretul unui smartphone de top a atins cote exagerate in 2018, cu modele precum Huawei Mate 10 Porsche Design si iPhone X depasind limitele din trecut, probabil ca noua editie speciala a lui Galaxy Note8 nu vi se adreseaza. Samsung a anuntat un parteneriat cu brandul de arta exclusivist…

- Deși se vor numi Galaxy A8 (2018), modelele Galaxy A8 și A8+ ar putea fi lansate in decembrie 2017, scrie yoda.ro.Samsung a incarcat deja online manualul pentru cele doua modele care inca nu au fost prezentate - Galaxy A8 și A8+.

- La inceputul lunii octombrie, ministrul Culturii a anuntat ca negocierile pentru "Cumintenia Pamantului" au fost reluate si ca se va face o noua evaluare a lucrarii, iar la finalul acesteia statul va decide daca isi exercita sau nu dreptul de preemptiune. "S-au stabilit pasi de catre Ministerul…

- Moto X4 a fost anuntat in cadrul targului de tehnologie IFA 2017, fiind pozitionat in oferta de smartphone-uri Lenovo undeva intre mid-range si high-end, fiind o ultima oprire pentru consumator inainte de a trece la seria Z2, singura compatibila cu accesoriile Moto Mods. Astfel, Moto X4 vine cu performanta…

- Bentley a lansat noua generație Continental GT și in Romania. Modelul constructorului britanic are un preț de pornire de peste 203.000 de euro cu TVA și promite 635 de cai putere și 3.7 secunde pentru 0-100 km/h.

- Conform zvonurilor din ultima perioada, Galaxy S9 nu va fi un smartphone care va impresiona foarte mult din punct de vedere al design-ului sau functiilor mai speciale. Se pare insa ca Samsung se pregateste pentru ceva cu adevarat inovator pentru generatia urmatoare, daca noul brevet obtinut de companie…

- Ambasada Marii Britanii la București provește cu atenție procesul de modificare a legilor justiției desfașurat in Parlamentul Romaniei, precizand ca „este responsabilitatea Romaniei sa decida cu privire la legislatia proprie, in conformitate cu Constitutia si cu procedurile parlamentare”. „Speram ca…

- Chinezii de la Huawei au lansat in tara noastra un telefon care integreaza primul procesor pentru smartphone-uri din lume cu Inteligența Artificiala si cu un pret mai mare decat al modelului Apple, iPhone X.

- Microsoft, una dintre cele mai mari companii din industria IT, a venit tarziu la „petrecerea” platformelor mobile moderne si s-a chinuit multi ani pentru a-si mentine pozitia de pe locul trei din trei. Acum ca eforturile sale au incetat, compania preferand sa investeasca in iOS si Android, ies la iveala…

- Acum ca majoritatea smartphone-urilor de top din 2017 sunt pe piata sau urmeaza sa fie disponibile in magazine in saptamanile urmatoare, privirile industriei se indreapta catre generatia urmatoare. Galaxy S9 va fi un dispozitiv foarte asteptat in primavara anului viitor, iar primele detalii despre acesta…

- Comertul online din Romania a evoluat atat din perspectiva clientiilor cat si din cea a comerciantiilor iar veniturile pe 2017 sunt estimate undeva in jurul sumei de 2,8 miliarde de euro. Totusi, pe o piata incipienta cum este cea din tara noastra, obiceiurile de consum sunt in formare iar magazinele…

- Peste 500 de invitati au participat, în cadrul unui eveniment de gala, la Fratelli Studio, la lansarea noilor BMW X3 si BMW Seria 6 Gran Turismo, în cadrul retelei de dealeri BMW, Automobile Bavaria Group. Ambasadorii Automobile Bavaria Group, din cadrul programului BMW…

- Reducerile de Black Friday continua, in zilele urmatoare, in majoritatea magazinelor online. Marii retaileri au stiut sa pastreze stocuri cu oferte speciale si dupa nebunia de vineri, cand vanzarile au atins noi recorduri. Daca n-ai avut timp sa te lupti pentru cele mai bune oferte la sfarsitul…

- Marile magazine din Timișoara au anunțat de mai multa vreme ca vor aplica reduceri serioase de Black Friday, o tradiție imprumutata de peste ocean, la fel ca Valentine`s Day sau Halloween. Totuși, aceasta a fost imbrațișata, incepand din 2011, cu și mai multa caldura, intrucat apetența romanilor pentru…

- Un studiu realizat pe un esantion de 2008 romani face publice rezultatele cercetarii privind popularitatea Black Friday in Romania si intentiile de achizitie ale romanilor in timpul acestui eveniment.

- Black Friday 2017. Sarbatoarea reducerilor de "Black Friday 2017" începe în România înca de vineri 17 noiembrie 2017, deși, conform tradiției americane, Black Friday cade în ultima vineri a lunii

- Magazinul online CEL.ro anunța ca va organiza o noua runda de reduceri în campania de Black Friday pe data de 17 noiembrie. Vor fi adaugate alte sute de discounturi și produse noi care vor completa oferta. Retailerul declara ca obiectivul pe care și-l propune pentru Black Friday 2017 este…

- Facebook a lansat in Romania o piata de vanzari online, care poate fi accesata de pe contul de Facebook al fiecarui utilizator. Potrivit reprezentantilor rețelei de socializare, aceasta piata este o alternativa la paginile de vanzari si cumparari online. Aceasta platforma functioneaza deja in alte 25…

- iPhone 8 este ca un Volvo: merge bine, stii la ce sa te astepti când îl pornesti, este sigur, dar în acelasi timp nu este foarte incitant si nu are un design extraordinar. Asa cum ne-a obisnuit, în septembrie Apple a organizat evenimentul în care prezinta noile…

- Pana in prezent, dezvoltarea infrastructurii retelelor fixe de internet a fost cea care a sustinut cresterea comertului online, insa treptat avansul va fi generat tot mai mult de catre extinderea si imbunatatirea retelelor de comunicatii mobile, in conditiile in care deja peste 40% din comenzile…

- Odata cu dezvoltarea Internetului, comerțul on-line a luat amploare antrenand din ce in ce mai mulți jucatori pe piața. Mediul de afaceri s-a schimbat radical. Prin intermediul Internetului se dezvolta astfel o relație de servicii și schimb de marfuri intre ofertant și viitorul cumparator. Specialiștii…

- Conform studiului realizat de catre eCommerce Foundation, piața de comerț online va depași în 2017 valoarea de 1,87 trilioane USD, în creștere cu 17% fața de anul trecut. China, Statele Unite și Marea Britanie sunt piețele ce înregistreaza cele mai mari încasari cu 681, 438…

- Grupul energetic german E.ON lanseaza pe piata din Romania un nou furnizor de energie, dezvoltat pentru a oferi produse si servicii 100% online, pe platforma eonflash.ro, consumatorilor care doresc sa isi schimbe furnizorul de gaze naturale si electricitate, in contextul liberalizarii pietei de profil.”E.ON…

- Noul Seat Ibiza poate fi cumparat in Romania și cu motorul diesel TDI de 1.6 litri și 95 de cai putere acompaniat de o cutie de viteze manuala cu 5 trepte. Prețul solicitat de spanioli este de 16.712 euro.

- Potrivit retailerului, toate telefoanele au fost achitate de catre romani integral, valoarea totala a acestora depasind 1,5 milioane de euro. Toate comenzile vor fi livrate catre primii clienti din Romania incepand cu 6 noiembrie. Cel mai asteptat telefon al anului, iPhone X, este disponibil la precomanda…

- Romanii prefera sa mearga la magazin ca sa faca aprovizionarea cu produse alimentare, dar se indreapta spre online atunci cand vine vorba despre electrocasnicele in care le pastreaza sau cu ajutorul carora le prepara. 0 0 0 0 0 0 Magazinele fizice sunt preferate de catre romanii de peste…

- Libra Internet Bank a lansat un serviciu de chatbot cu capabilitati video prin care poate sa identifice la distanta noii clienti si sa le deschida 100% online un cont, fara ca acestia sa fie obligati sa mai vireze un leu din contul altei banci pentru activarea contului curent. Am testat aceasta solutie…

- Pretul proprietatilor rezidentiale din Romania a crescut cu 9,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui anunt facut luni de Eurobank Property Services S.A. (EPS), o subsidiara a grupului Eurobank (care detine la noi Bancpostul). Sase din cele opt regiuni ale Romaniei si-au continuat…

- Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri și tablete prezent pe piața din România, schimba modul în care consumatorii români vor interacționa cu telefoanele la raft, în magazinele de specialitate. Bazate tot pe o tehnologie proprie de display-uri, standurile…

- Peste trei sferturi (76%) din vanzarile online de software efectuate in 2017, in Romania, au avut in prim plan produsele de securitate și protecție a datelor personale, in timp ce 90% dintre aceste tranzacții sunt achitate cu carduri Visa și Mastercard, reiese din rezultatele Raportului pentru comerțul…

- Care este comportamentul cumparatorilor romani si ce nu fac bine magazinele online atunci cand se promoveaza? Una dintre cele mai dese greselile facute de proprietarii de magazine online este ca ignora clientii pe care ii au deja.

- Grupul chinez Huawei a lansat smartphone-urile Mate 10 și Mate 10 Pro in lupta cu Apple și Samsung, modelele fiind dotate cu procesoare cu inteligența artificiala incorporata și posibilitatea ca modelele sa fie utilizate ca un PC. Care sunt specificațiile Huawei Mate 10 are un ecran LCD de 5,9 inchi,…

- In doua saptamani de cand este aplicat sistemul Split TVA pentru firmele care au optat in acest sens, au putut fi depistate mai multe probleme, principala fiind ca Trezoreria nu este pregatita sa faca fata la noile dispozitii ale legii. Mai exact, tranzactiile prin contul de trezorerie necesita…

- ♦ In 2016 s-au vandut circa 4 milioane de smartphone-uri pe plan local, in valoare de circa 780 mil. euro, iar anul acesta se estimeaza ca vanzarile vor ajunge la 4,5 milioane de unitati si vor insuma peste 890 mil. euro. Cele mai vandute branduri pe piata locala sunt Samsung, Huawei si Apple. …

- Platile in numerar la livrare au avut anul acesta o pondere de 70% in totalul expeditiilor DPD Romania catre clientii magazinelor online. Prin comparatie, anii trecuti aportul rambursului cash la livrare pe volumele e-commerce era de 90% si este asteptat ca ponderea sa scada in continuare. …