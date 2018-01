Samsarii recurg la numere false pentru masinile aduse din afara. Care este pozitia autoritatilor in aceasta privinta?

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, persoanele fizice sau juridice care dețin autovehiculele inmatriculate in Romania sunt obligate sa se asigure pentru prejudiciile produse…

- Masinile second-hand sunt, in continuare, preferate de romani datorita preturilor accesibile in raport cu veniturile. Eliminarea taxei de poluare auto la inceputul anului 2017 a dus la un record istoric de masini folosite aduse in tara si inmatriculate. Specialistii recomanda cumparatorilor sa faca…

- Noua forma va fi cunoscuta, cel mai probabil, in martie, conform declaratiilor ministrului Gratiela Gavrilescu. Masinile cu norme de poluare Euro 2, 3 sau 4 ar putea fi taxate in functie de emisii. Ministrul a mai spus ca vor fi trei criterii in functie de care va fi stabilita noua taxa: capacitatea…

- Samsarii de masini au inventat o noua metoda de a repune pe drum masinile accidentate grav, ajunse paguba totala. Este vorba de repararea acestora cu piese de schimb rezultate din demontarea unor modele identice aduse la comanda din Occident, dupa inselarea unor firme de inchirieri. Practic, masinile,…

- Așa cum transmite purtatorul de cuvant al IPJ Sibiu, Elena Welter, pe fondul vitezei neadaptate, un autoturism care cobora catre Sibiu a intrat in coliziune cu o alta mașina care circula regulamentar din sens opus. Un alt turism a lovit din spate pim mașina care nu a adaptat viteza. Read More...

- Tehnologia va schimba modul in care conducem. Masinile se vor transforma si ceea ce avem acum va fi istorie. Nu e pesimism, e viitor. Cand Nissan Leaf a rulat pentru prima data pe sosele, in anul 2010, masinile electrice au fost aduse in prim plan. Incet si sigur, Nissan Leaf, modelul care…

- Mai multi soferi care si au parcat neregulamentar masinile de lux in zona de acces catre Portul Constanta sunt amendati de politisti. Un Jeep Hyundai a blocat chiar accesul catre Poarta 1 bis. Din cate se pare, soferii si au lasat masinile acolo pentru a merge la free shopurile din zona. Sursa foto:…

- Cei patru raniti, doua femei si doi barbati, sunt constienti. Una dintre cele doua femei este insarcinata. Ei au fost transportati la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu.Soferita in varsta de 39 de ani a avut o viteza neadaptata conditiilor de carosabil umed si a pierdut controlul…

- Povestea de anul trecut se repeta și acum. In decembrie 2016 s-a descoperit ca patinoarul este impracticabil, pentru ca nu il intreținea nimeni. La sfarșitul lunii ianuarie a acestui an a fost gasita o firma care sa instaleze acolo un centru de inchiriat patine. CMC Business SRL a stabilit…

- Mos Craciun le-a adus masini noi politistilor din Cluj Zece autospeciale au fost repartizate polițiștilor clujeni pentru a fi folosite in misiuni. La nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, 10 autospeciale Dacia Logan, achiziționate în baza Programului de creștere a mobilitații…

- Gigi Becali a vorbit cu jurnaliștii inaintea meciului cu Viitorul, de pe Arena Naționala, și a dezvaluit ca i-a prelungit contractul lui Nicolae Dica pe inca doi ani. "E deranjant ca se spune despre un om care e in lupta pentru titlu și calificat in Europa ca va fi dat afara. L-am dat afara din contractul…

- Trei ucraineni care au intentionat sa scoata din Romania, prin Vama Sculeni, trei autoturisme BMW, au fost retinuti de catre politistii de frontiera. Autoritatile romanesti au descoperit la verificarea documentelor ca cele trei autoturisme aveau numere de inmatriculare si documente austriece false.…

- Polițiștii ieșeni au identificat trei SUV-uri de lux cu numere false, la un control efectuat la punctul de trecere al frontierei de la Sculeni. Mașinile erau conduse de cetațeni din Ucraina iar in fața autoritaților aceștia au explicat ca au cumparat mașinile de la un necunoscut și au platit peste 2.000…

- Miracol de Craciun la Loto. Romanul norocos nu a dorit sa ii fie facut public numele deoarece vrea sa faca o surpriza de neuitat familiei. In ajunul Craciunului va așeza in cutii mari de cadou cate un cec de 10.000 de euro pentru fiecare membru al familiei, care se afla alaturi de el, in Irlanda.…

- La data de 12.12.2017, in jurul orei 23:16, politisti din cadrul Politiei municipiului Turda, Biroul Rutier, au depistat un barbat de 33 ani, din Turda, in timp ce conducea autovehiculul pe raza municipiului, acesta fiind neinmatriculat si cu numar fals de inmatriculare. Read More...

- Mai multi locatari ai unui bloc din cartierul Stadion s-au revoltat dupa ce un individ a ajuns sa isi spele masina la cismeaua din cartier. Locatarii blocului sustin ca barbatul este vazut aproape saptamanal spalandu-si masina la fantana. Microbuzul pare sa apartina unei firme de transport scolar, iar…

- Polițiștii au fost sesizați de prezența unui autovehicul avariat in fața unei unitați comerciale. Verificarile au scos la iveala faptul ca autoturismul a fost pus in circulație cu numar fals de inmatriculare.

- La data de 4 decembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au depistat in trafic pe DN 67 Bengești-Ciocadia, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din localitatea Miercurea Sibiului, județul Sibiu, care era radiat din circulație și cu numar de inmatriculare fals. In…

- Potrivit unui studiu efectuat de Ofcom, copiii au devenit foarte sceptici in privinta fluxului de informatii si se documenteaza amanuntit, pentru a descoperi stirile false. Potrivit Daily Mail, mai bine de jumatate dintre copiii cu varste intre 12 și 15 ani din Marea Britanie folosesc rețelele…

- La data de 30 noiembrie a.c., politiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substante Periculoase s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca o femeie de 36 de ani, din municipiul Targu-Jiu, deținea in autoturismul personal și a expus spre comercializare in locuri publice, cantitatea de 200…

Mai mult de jumatate dintre copiii cu varste intre 12 si 15 ani din Marea Britanie folosesc Facebook si Twitter pentru a…

- Robert Stoika, un polițist american plecat din România când avea numai 14 ani, continua sa militeze pentru unitatea polițiștilor de ”acasa”. El a fost în România și a facut un tur alaturi de sindicatul polițiștilor, dar continua sa fie alaturi de colegi. Stoika…

- Cinci infracțiuni rutiere surprinse in aceeași zi de catre polițiștii rutieri. Printre cei depistați a fost prins și un barbat care conducea un autovehicul cu numere false de inmatriculare pe strada Valcele din municipiul Dej.

- Samsarii care vaneaza epave auto pentru a le reintroduce in circulatie se ocupa nu numai de masinile aduse din Occident, ci si de cele facute praf in Romania. Totul cu ajutorul unor lacune din lege si, uneori, cu complicitatea unor functionari ai asiguratorilor.

- Singapore, care duce o lupta impotriva folosirii automobilelor in oraș, a decis sa investeasca sume importante in transportul in comun și sa controleze numarul șoferilor autorizați sa circule in spațiul limitat de care dispune acest stat insular prin impunerea unei taxe (licenta COE) de 31.000…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au descoperit la controlul de frontiera o carte de identitate și un permis de conducere, cu însemnele autoritatilor române, ce s-au dovedit a fi false. În data de 15 noiembrie a.c., în jurul…

- Black Friday 2017 electrocasnice. Mașini de spalat, frigidere, aragazuri, toate vin la pachet cu taieri importante de prețuri de Vinerea Neagra, la eMAG. Daca vreți sa va utilați bucataria sau pur și simplu aveți nevoie de un aparat casnic de calitate, de Black Friday 2017, la eMAG, electrocasnicele…

- Mai mult de jumatate din mașinile second-hand aduse în România au probleme grave. În plus, foarte multe autovehicule care ajuns în tara sunt reconditionate dupa ce au fost accidentate cu dauna totala, mai spun specialistii. Cea mai frecventa frauda a samsarilor…

- Luni seara politistii buzoieni au avut serios de lucru. Lucratorii de la Serviciul Criminalistica au avut o sesizare din trafic si au cercetat amanuntit o masina (o dubita) pe strada Horticolei din municipiu. Fotografii, amprente si alte masuratori au dat batai de cap politistilor peste o ora. Toate…

- Fostul sef al Politiei Rutiere Buzau, comisarul sef de politie Vasile Nicolae, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti. Ofiterul este acuzat de procurori ca in calitatea sa de sef al Serviciului Rutier a circulat pe drumurile publice si chiar a introdus…

- Secretarul general-adjunct, Codrin Stefanescu, a prezentat, vineri, cum ar urma sa se aplice viitoarea lege a raspunderii magistratilor, persoanele acuzate putand sa aiba instrumentele necesare a merge impotriva procurorului lor de caz.

- Biroul de informare publica și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: Procurorii Secției de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești au finalizat cercetarile și…

- Citroen se afla in plin proces de a-si reorganiza gama, iar acum a venit randul modelului compact Citroen C4 Cactus. Initial a fost lansat ca un crossover compact (2014), acum modelul beneficiaza de un facelift consistent, care schimba 80% din aspectul exterior. Mai mult, masina a fost „curatata” de…

- Guvernantii vor sa mai goleasca soselele din Romania de masini la mana a doua si sa mai adune bani la buget: asa ca propun ca persoanele fizice sa-si poata cumpara cel mult un autoturism second hand la doi ani, iar vanzarea sa fie impozitata suplimentar.

- "Cu toate ca s-a spus ca am venit la slujba de intronizare cu limuzina, inca nici nu am mașina. Apelez in stanga, in dreapta sa ma deplasez. Exista la episcopie, dar mașina pe care ați mai vazut-o eu am decis sa fie vanduta. Asta este decizia mea, pentru ca nu vreau sa merg intr-o asemenea mașina.…

- Un cetațean moldovean in varsta de 36 de ani, care conducea un autoturism marca Land Rover Discovery depistat de Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Radauti Prut pentru ca prezenta modificari la seria de sasiu.

- Mai mulți șoferi, care au fost opriți in trafic de polițiști, au fost depistați cu nereguli. Unul dintre ei circula pe drumurile publice deși autorizația de circulație provizorie era expirata. „La data 27 octombrie a.c., ora 13.30, polițiștii din Biliești au depistat pe DJ 204 D un barbat, de 23 ani,…

- Așa cum Capital anunța inca din luna septembrie, Guvernul pregatește o noua modalitate a a taxa poluarea provenita de la mașini. Dezvaluita progresiv și temator, pic cu pic, intenția oficialilor de a combate emisiile poluante printr-o strategie complexa pare sa se concretizeze chiar inainte de finalul…

- Politisti din cadrul Sectiei de politie rurala Beceni, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu au depistat pe raza localitatii Cernatesti, pe DJ 203 K un ansamblu de vehicule care transporta material lemnos.

- Gigi Becali a povestit un episod cu Gino Iorgulescu, petrecut in urma cu 40 de ani. "Știam ca va caștiga din nou sefia LPF, vorbisem cu mai multe persoane inainte. Gino mi-a zis ca are zece propuneri in Adunarea Generala. Din moment ce il propui, n-ai cum sa nu-l votezi. Gino mi-a zis ca e sigur…

- Un Fiat Topolino din 1936, o Volga caștigata la Loz in plic, cu 3 lei, in 1968 și un Ford Thunderbird din 1962 au fost vedetele Retro Paradei Toamnei, care s-a desfașurat in Piața Unirii din Oradea, sambata, 21 octombrie 2017. De la an la an, pasiunea pentru mașini de epoca prinde…

- La data de 20 octombrie a.c., in jurul orei 01.16, politistii din cadrul Orasului Ocna Mures au fost sesizati ca pe strada Mihai Eminescu s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale. In urma verificarilor s-a constat ca F.K. de 32 de ani, din Ocna Mures, in timp ce conducea autoturismul,…

- In cadrul activitatilor desfasurate de politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat, pe raza localitatii a fost depistat un barbat in varsta de 39 de ani, de ani, din Pardosi, aflat la volanul unui autovehicul neinmatriculat care avea aplicate numere de inmatriculare false.

- Politologii de la Chisinau au opinii diferite referitoare la pozitia NATO in privinta Moldovei. Marti, la conferinta de presa "Securitatea Moldovei si consolidarea NATO in Europa", istoricul Serghei Nazaria a mentionat ca "Moldova, in contextul extinderii Aliantei spre Est, nu mai are nevoie doar de…

- Accidentul s-a produs dupa ce soferița de 70 de ani nu a acordat prioritate unui autoturism care circula regulamentar dinspre Lugoj spre Buziaș. Potrivit lugojinfo.ro, martorii au povestit ca autoturismul condus de batrana s-a rotit de doua ori pe șosea, șoferița fiind aruncata afara din mașina,…

- O femeie și cei doi copii ai sai au ajuns la spital, in aceasta seara (duminica seara), dupa ce mașina in care se aflau, un Tico, s-a rasturnat pe un camp dintre Bolotești și Focșani. Potrivit informațiilor primite, accidentul a avut loc pe DN 2L, intre Bolotești și Focșani. Din spusele…

- Comuna Ramnicelu, judetul Buzau, este renumita in toata tara pentru usturoiul care nu are rival in pietele agro-alimentare. Pana si stema comunei de langa Ramnicu Sarat are desenata o capatana de usturoi, semn ca aceasta este leguma specifica zonei. Usturoiul de Ramnic a ajuns insa produs de contrabanda…

