Samsarii, 45 milioane de euro din kilometraje manarite Atat castiga pe an intermediarii de masini vechi in Romania, tara unde sapte din zece automobile scoase la vanzare au kilometri dati inapoi. Modificarea kilometrajului inseamna un minus de la cateva zeci de mii pana la cateva sute de mii de kilometric si un profit de 500 de euro la fiecare masina vanduta.

- Sapte din zece masini second-hand la vanzare in Romania, verificate in baza de date a InspectorAuto.ro in perioada ianuarie - august 2018, au avut kilometri dati inapoi de la cateva zeci de mii pana la cateva sute de mii, profitul din aceasta...

- "Motivul real al samsarilor este pur financiar pentru ca orice scuze ar avea ei, kilometrajul mai mic face masina vandabila mai repede si la un pret mai mare. Daca facem un calcul simplu si consideram ca aproximativ 65% din masinile second-hand care se importa anual in Romania (aproximativ 200.000…

- Sapte din zece masini second-hand la vanzare in Romania, verificate in baza de date a InspectorAuto.ro in perioada ianuarie - august, au avut kilometri dati inapoi de la cateva zeci de mii pana la cateva sute de mii, profitul din aceasta activitate fiind de cel putin 500 de euro la fiecare masina vanduta.

