SANITAS se poziţionează împotriva proiectului lui Dan Vîlceanu "Federatia SANITAS din Romania se pozitioneaza impotriva proiectului de act normativ initiat de catre dl deputat Dan Valceanu impreuna cu un grup de parlamentari PNL, ce ar urma sa reglementeze saptamana de lucru de 6 zile in conditiile in care tendinta la nivel european este de diminuare a timpului de lucru sub 40 de ore/saptamana. Dezavuam declaratiile neadevarate conform carora ar fi fost felicitat de catre un lider Sanitas, in conditiile in care nici un membru al Biroului Operativ al Federatiei SANITAS nu a purtat discutii pe aceasta tema si il invitam pe domnul deputat sa ne indice…

