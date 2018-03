Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi placuta pana sambata, apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Capitala, anunța Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit reprezentanților ANM, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitații sub forma de ninsoare, care continua…

- Vremea se va încalzi considerabil în urmatoarele zile, maximele ajungând chiar și la 18 grade Celsius în weekend. De saptamâna viitoare însa temperaturile vor varia cu câteva grade de la o zi la alta, potrivit prognozei transmise, luni, pentru urmatoarele doua…

- In cazul studenților și ai celor din invațamantul particular, unitațile respective de invațamant au libertatea de a lua propriile decizii, a spus Firea. Potrivit prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 27 februarie - 2 martie 2018, gerul…

- Vremea se va raci in weekend, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, temperaturile vor atinge si minus 20 de grade Celsius. De asemenea, nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor. Florinela Georgescu de la Administratia Nationala de Meteorologie: Iarna…

- Vremea se va raci considerabil in acest sfarsit de saptamana, anunta Administratia Nationala de Meteorologie, precizand ca temperaturile vor atinge si 20 de grade Celsius in estul Transilvaniei. De asemenea, nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor.

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme in regiuni din tara pentru perioada 19 februarie – 4 martie. In urmatoarele doua saptamani, in Transilvania, temperaturile vor varia de la maxime de 4 grade Celsius la -4 grade. Sunt posibile ninsori slabe, pe tot parcursul intervalului.…

- Meteorologii anunța ca in aceasta saptamana vremea va fi mai calda decat este normal pentru aceasta perioada. Astfel, in mai multe zone ale țarii, temperaturile vor fi primavaratice, apropiate de normalul pentru finele lunii martie, nicidecum pentru sfarșitul lunii ianuarie. Din 5 februarie, insa, vremea…

- Populatia municipiului Botosani a resimtit, miercuri dimineata, cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna, informeaza AGERPRES . Potrivit datelor oficiale comunicate de Administratia Nationala de Meteorologie, temperatura exterioara a scazut, miercuri, la ora 8.00, la -19,2 grade Celsius. La aceeasi…

- Prognoza meteo pentru intervalul 22 ianuarie – 4 februarie 2018. In mijlocul iernii, vremea se incalzește obișnuit de mult in așa fel incat vom avea parte de temperaturi de primavara, dupa cum rezulta din prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. De exemplu, in Banat, vor fi chiar și 11 grade…

- Meteorologii anunta ca vremea rea continua in intreaga tara. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va extinde, initial fiind inregistrate ploi si lapovita, ulterior ninsori insotite de viscol. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteorologica de vreme rea pentru…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, care arata ca in perioada 17-21 ianuarie vremea va fi mult mai calda decat in mod obisnuit, iar intre 22 si 24 ianuarie va fi o perioada cu temperaturi in scadere. Intervalul va debuta cu temperaturi relativ…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de vreme rea. Incepand de vineri, ora 22.00 si pana duminica, ora 16.00, vremea se va raci considerabil, vor fi intensificari ale vantului si precipitatii sub forma de ninsoare. 0 0 0 0 0 0

- Vremea in weekend va fi rece, iar in unele zone, in special la munte, va ninge. Temperaturile maxime vor fi in general cuprinse intre -3 si 5 grade, in timp ce minimele vor atinge in Transilvania chiar si -11 grade Celsius.

- Vremea va fi calda in majoritatea regiunilor, in urmatoarele zile, iar la munte vremea se va raci, fiind asteptate valori negative in timpul zilei si ninsoare pana pe 5 ianuarie, reiese din prognoza pe doua saptamani publicata de Administratia Nationala de Meteorologie ANM ."Apoi regimul termic diurn…

- Vremea va fi calda in noaptea dintre ani, cu temperaturi de 3 - 4 grade Celsius in vestul tarii, zona Moldovei si a Litoralului si de zero grade in Bucuresti, iar in prima zi din 2018 valorile termice vor ajunge si la 14 grade Celsius, a declarat meteorologul de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- La noapte, wunderground.com prognozeaza ploi și vânt din Vest spre Nord – Vest cu o viteza de la 15 la 25 km/h. În urmatoarele zile vremea se va raci. Miercuri noaptea temperatura aerului va ajunge pâna la -6 grade Celsius. În zilele de sâmbata și duminica,…