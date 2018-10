Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 6 și 7 octombrie romanii sunt așteptați la urne pentru a vota pentru sau impotriva redefinirii familiei in Constituție. In 2015 Coaliția pentru Familie a avut inițiativa pentru modificarea Constituției in privința definirii familiei drept uniunea dintre un barbat și o femeie. Pentru ca…

- Comisia juridica si Comisia pentru constitutionalitate din cadrul Senatului au adoptat, marti, un raport favorabil pentru propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei, cu 12 voturi pentru si 5 abtineri. Camera Deputatilor a adoptat pe 9 mai 2017, cu 232 de voturi "pentru", 22 "impotriva"…