'Sâmbăta patimilor' pentru şoferi: 416 permise suspendate, 114 dosare penale şi 5.000 de amenzi aplicate Polițiștii au reținut 416 permise de conducere in ultimele 24 de ore și au retras 78 de certificate de inmatriculare, anunța Poliția Romana. In trafic, agenții acționeaza cu peste 300 de aparate radar, potrivit mediafax. In trafic, politistii rutieri au acționat cu 318 aparate radar pentru prevenirea accidentelor de circulatie, fiind constatate 114 infracțiuni la regimul rutier. Totodata, au fost reținute 416 permise de conducere și retrase 78 de certificate de inmatriculare. Citește și: Ministrul interimar al Justiției, REACȚIE FULGER la suicidul de la Parchetul General Sambata,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

