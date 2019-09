Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Sambata, pe “Cetate”, Unirea Alba Iulia – Unu FC Gloria Bistrița | “Alb-negrii”, la prima reprezentație interna Unirea Alba Iulia disputa sambata, 31 august, de la ora 18.00, pe Stadionul “Cetate”, primul joc intern al campionatului, elevii antrenorului Mihai Manea aflandu-se ... Sambata,…

- Vineri si sambata se vor disputa jocurile etapei inaugurale din cadrul campionatului Ligii a III-a, seria 5. CS Minaur este prima care intra in competitie dintre maramuresene, avand meci in deplasare la Sticla Ariesul Turda, vineri. Mai apoi, sambata, ocupanta locului 2 din editia trecuta, ACS Fotbal…

- Ziarul Unirea FOTO, LIVE-TEXT: Unirea Alba Iulia – Industria Galda 0-1, gol Cioara, derby “de Alba” in Cupa Romaniei Astazi, de la ora 17.30, pe Stadionul “Cetate”, in cadrul fazei a doua a Cupei Romaniei, se disputa derby “de Alba” intre divizionarele terțe Unirea Alba Iulia și Industria Galda de Jos,…

- Ziarul Unirea Astazi, faza a doua a Cupei Romaniei, pe “Cetate”, la ora 17.30, Unirea Alba Iulia – Industria Galda, duelul orgoliilor Astazi, de la ora 17.30, pe Stadionul “Cetate”, in cadrul fazei a doua a Cupei Romaniei, se disputa derby “de Alba” dintre divizionarele terțe Unirea Alba Iulia și Industria…

- Ziarul Unirea In faza a doua a Cupei Romaniei, Unirea Alba Iulia – Industria Galda și Inter Petrila – Metalurgistul Cugir In faza a doua a Cupei Romaniei, miercuri, 14 august, de la ora 17.30, vom avea pe “Cetate”, un derby de Alba intre ... In faza a doua a Cupei Romaniei, Unirea Alba Iulia – Industria…

- Ziarul Unirea Astazi, reunire și pentru Unirea Alba Iulia | Criza financiara bantuie in continuare gruparea albaiuliana Astazi, la ora 17.00, la Stadionul “Cetate” se va reuni și Unirea Alba Iulia, cea mai intaziata dintre divizionarele terțe din județ. Amanat cu o saptamana din pricina problemelor…

- Tehnicianul Bogdan Andone a declarat, joi seara, dupa victoria obtinuta de FCSB in meciul cu Milsami Orhei, ca toti jucatorii sai au avut evolutii bune si Florin Tanase a avut o “atitudine extraordinara de capitan”.

- Brigitte Sfat si Florin Pastrama au dezvaluit suma care s-au cheltuit pentru organizarea nunții. "Am cheltuit 93.000 de euro. Nu am facut-o pentru bani, nu ne-am scos banii deloc. Am facut-o pentru sufletul nostru, am facut-o in fata lui Dumnezeu si ca sa se simta bine el. Tatal lui, dar si…