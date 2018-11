Stiri pe aceeasi tema

- Calendar ortodox 2 noiembrie. In calendarul creștin ortodox din data de 2 noiembrie Biserica Ortodoxa Romana il praznuiește pe Sfantul Gavriil Ivireanul ”cel nebun pentru Hristos ”. Sarbatoarea pica in 2018 in Ajun de Moșii de Toamna din Sambata Morților. La mulți ani sarbatoriților!

- Mosii de Toamna, in prima sambata din noiembrie. Cum te pregatesti si care este simbolul profund pe care trebuie sa-l stie toata lumea. Mosii de Toamna reprezinta, de fapt, pomenirea tuturor persoanelor dragi din viata noastra, un eveniment important al toamnei. In prima sambata din noiembrie, preotii…

- Mosii de Toamna 2018. Biserica Ortodoxa praznuieste in prima sambata din luna noiembrie Moșii de Toamna. Aceasta zi se mai numeste si Sambata Mortilor deoarece biserica pomeneste in aceasta zi toti adormiti si se roaga pentru ei. Iata cea mai puternica rugaciune pentru mantuirea celor adormiti

- Mosii de Toamna 2018. Crestinii ortodocsi praznuiesc Mosii de Toamna in acest an pe 3 octombrie. In Sambata Morților credinciosii dau de poamana pentru sufletele celor adormiti. Afla ce trebuie sa dai de pomana in Sambata Mortilor.

- Moșii de toamna 2018. Sâmbata, 3 noiembrie, Biserica Ortodoxa a rânduit sa se faca pomenirea morților. Pomenirea din aceasta zi, este cunoscuta și sub denumirea de "Moșii de toamna".

- Sambata, 3 noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea mortilor. Pomenirea din aceasta zi, este cunoscuta si sub denumirea de Mosii de toamna. De ce facem pomenire mortilor? Biserica ii numeste pe cei trecuti in viata de dincolo „adormiti”, termen care are intelesul de stare din care…

- In Calendarul Popular al romanilor, sambata ce precede sarbatoarea Samedrului era considerata una dintre cele mai insemnate zile a mortilor. Era cunoscuta sub numele de Mosii lui Samedru, Mosii de Toamna sau Mosii cei Mari. Femeile imparțeau colaci, grau fiert in lapte, mere, nuci si must. In unele…

- Daniela Gyorfi face pomana de cinci ani, in avans, pentru mama sa pe caree a iubit-o enorm. Vedeta s-a confesat pentru libertatea.ro și a declarat ca – de cinci ani de zile – respecta toate datinile creștinești. Totuși, Daniela face asta doar pentru a cinsti memoria mamei sale. ”Nu cred ca pomenile…