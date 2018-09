Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe pagina de Facebook a filialei se precizeaza ca membrii acesteia se opun ”conducerii discretionare a unui singur om (...) dezinformarii si manipularii in scopuri personale”. ”Organizatia PSD ILFOV isi exprima sustinerea pentru presedintele sau ales statutar doamna GABRIELA FIREA !…

- Romania se numara, alaturi de alte 21 de state membre, printre tarile care fac parte din Parchetul European (EPPO), institutie cu rol in combaterea infractiunilor ce aduc prejudicii bugetului UE, cum ar fi frauda, coruptia, spalarea de bani, cu valori de peste 10 milioane de euro, din domeniul TVA.

- Mai multe organizații nonguvernamentale protesteaza in fața Primariei Capitalei fața de activitatea Gabrielei Firea. Acestea lanseaza raportul „Inca doi ani de bezna și vorbe goale?” la doi ani de mandate ai primarului general. Asociațiile ActiveWatch, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publica…

- Procuroarea DNA Alexandra Carmen Lancranjan, magistratul care instrumenteaza cel de-al treilea dosar al lui Liviu Dragnea, reactioneaza dur la decizia Comisiei Iordache de a modifica definitia abuzului in serviciu. Procuroarea sustine ca, prin modificarea votata in comisie, Romania nu mai respecta…

- Polițiștii din Jucu au prins și ei gustul Facebook, se pare, astfel ca au deschis in 2017 o pagina dedicata postului de poliție din comuna in care lucreaza. Agenții au trecut in pagina Poliția Naționala Jucu, cel mai probabil pentru a nu fi confundați cu polițiștii locali, care și ei au o pagina pe…

- Lipsa necesarului de sange la nivelul judetului Arad i-a facut pe cei de la Crucea Rosie sa initieze si sa deruleze un proiect prin care sa incerce sa-si aduca contributia la rezolvarea acestei probleme. Asa s-a nascut proiectul „Spune DA pentru viata!”. „Proiectul vine din dorinta noastra…