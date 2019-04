Stiri pe aceeasi tema

- Traditia spune ca in Joia Mare, numita si Joia Patimilor, gospodinele vopsesc ouale in rosu sau in alte culori, dupa preferinta. Culoarea rosie este insa cea mai folosita deoarece reprezinta sangele lui Iisus Hristos, rastignit pe cruce, pentru mantuirea omenirii. Se spune ca daca ouale sunt inrosite…

- Ouale rosii, simbol al Sarbatorii Sfintelor Pasti, alaturi de traditionala pasca si de cozonaci se pregatesc, de obicei, in Joia Mare. Ouale inrosite in aceasta zi, potrivit traditiei, nu se strica pe tot parcursul anului, chiar mai mult, nu se vor strica niciodata. Citește și URARI DE PASTE 2019 Mesaje…

- In cea de-a patra zi din Saptamana Patimilor se rememoreaza Cina cea de Taina. Atunci, Mantuitorul le-a spalat picioarele ucenicilor. Tot in Joia Mare, avut loc rugaciunea din Gradina Ghetsimani și prinderea lui Iisus. Citește și URARI DE PASTE 2019 Mesaje și FELICITARI de Invierea Domnului. Transmite…

- Saptamana Mare are rolul de a pregati credinciosii pentru Miracolul Invierii Domnului. A inceput cu Sambata lui Lazar și include sarbatorile religioase: Duminica Floriilor, Joia Mare, Vinerea Mare si Sambata Mare. In Saptamana Mare, denumita si a Patimilor, ultima din Postul Pastelui, se fac slujbele…

- Saptamana Mare a inceput cu Sambata lui Lazar și include sarbatorile religioase: Duminica Floriilor, Joia Mare, Vinerea Mare si Sambata Mare. Rolul acesteia este de a pregati credinciosii pentru Miracolul Invierii Domnului.

- Crestinii ortodocsi intra incepand de astazi in Saptamana Mare, cea a patimilor Mantuitorului Iisus Hristos. Dincolo de slujbele religioase si postul, care devine mult mai aspru in zilele patimilor pentru credinciosii care pot respecta acest lucru, in traditia populara s-au impamantenit o serie de traditii…

- OBICEIURI și TRADIȚII de Paștele catolic. Cum sarbatoresc Invierea Domnului creștinii catolici din intreaga lume. Duminica, credincioșii creștini din bisericile occidentale sarbatoresc Paștele. Invierea este celebrata in cultul catolic și in cele protestante, pentru anglicani și luterani. Alaturi de…

- BUNA VESTIRE 2019, traditii si obiceiuri la romani. Ce trebuie sa facem de Buna Vestire. Buna Vestire este sarbatorita in fiecare an pe 25 martie, aceasta fiind cunoscuta in mod popular și dupa denumirea de Blagoveștenii, Zamislirea Domnului sau Ziua Cucului, fiind incarcata de tradiții și superstiții.…