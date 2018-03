Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimile si Invierea Sa. In traditia populara, ziua semnifica reinvierea naturii. De Florii isi sarbatoresc ziua onomastica toti cei...

- Creștinii catolici celebreaza astazi Vinerea Mare. Anul acesta, Paștele catolic se celebreaza in data de 1 aprilie, in ziua in care ortodocșii sarbatoresc Duminica Floriilor. In Joia Sfanta, ieri, a avut loc Liturghia crismei, adica slujba sfintirii uleiurilor, cand peste 300 de preoti din toata dieceza…

- Sarbatoarea de Florii, care celebreaza sosirea lui Iisus Hristos in Ierusalim, marcheaza inceputul saptamanii Patimilor ce culmineaza cu noaptea de Inviere si cu marea sarbatoare de Paste. Ramurile de salcie si dezlegarea la peste sunt simbolurile Floriilor.

- Cu o saptamana inaintea Patimilor Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin, inconjurat de cei 12 Apostoli ai sai. Multimea l-a intampinat cu ramuri de curmal, recunoscandu-l ca fiind adevaratul Mantuitor. Din aceasta zi, biserica oficiaza in fiecare seara Deniile, in amintirea zilelor…

- Sâmbata lui Lazar este sarbatorita de creștini-ortodocși cu o zi înainte de Duminica Intrarii lui Hristos în Ierusalim (Duminica Floriilor) și reprezinta puntea de legatura între Postul Paștelui și Saptamâna

- Duminica Floriilor. FLORII traditii. Duminica, 1 aprilie, ortodocsii praznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele si care este dedicata Intrarii Mântuitorului Iisus în Ierusalim.

- Pașii noștri s-au lasat pierduți in Galațiul valurilor albastre unde oamenii iși duc traiul de zi cu zi mișunand precum furnicile, avand in minte pe Creatorul cerului și al pamantului, iar in spinare duc sarcinile pe care le au de rezolvat pentru ca biserica sa fie vie și veșnica. Comunitatea alcatuita…

- Luiza Radulescu Pintilie A fost binevestita, zilele acestea, apropierea luminoaselor sarbatori pascale, Duminica Floriilor- din cea dintai zi a lunii aprilie- urmand sa adauge inca o treapta de sfintenie, de credinta, de binecuvantare in orice casa de roman. Si pentru ca este in firea lucrurilor ca…

- Buna Vestire 2018 este praznuita de Biserica pe 25 martie. Buna Vestire, cunoscuta in popor și ca Blagoveștenia sau Ziua Cucului, este praznicul in amintirea zilei in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Buna Vestire este sarbatorita in…

- Duminica Floriilor in Biserica Romano-Catolica se celebreaza duminica, 25 martie 2018. Se aminteste intrarea Domnului in Ierusalim si se marcheaza inceputul Saptamanii Mari. In aceasta duminica este si Ziua Tineretului. La Iasi, tinerii cu ramuri in maini vor porni duminica, 25 martie, la ora 15.30-16.00…

- Biserica noastra Ortodoxa il cinsteste sambata, 17 martie, pe Sfantul Alexie, care poarta apelativul ceresc omul lui Dumnezeu. El este singurul sfant din calendarul bisericesc pe care il intalnim cu acest nume binecuvantat. A implinit intru totul cuvantul Domnului nostru Iisus Hristos: „Cel ...

- Sincere condoleanțe pentru trecerea la cele veșnice a domnului Cristian Greculescu, soțul doamnei contabil șef a Teatrului Dramatic Elvira Godeanu – Luminița Greculescu. Cuvintele sunt prea sarace pentru a cuprinde imensa tristețe pe care o lasa in urma dispariția domnului Cristian. Nu putem decat sa…

- Candelele cu focul sacru la Ierusalim sunt aprinse de la un felinar cu ulei. &"Dumnezeu face minuni, dar nu pentru placerea celor din jur&", spune un preot, reprezentant al Patriarhiei Armene la Ierusalim.

- Azi, Biserica Ortodoxa sarbatoreste cei 40 de Mucenici ucisi in Sevastia pe data de 9 martie, iar aceasta sarbatoare are pentru spiritualitatea populara o conotatie aparte. In aceasta zi speciala, se spune in biserici Rugaciunea de Sfintii 40 de Mucenici din Sevastia: „Veniti, popoare, sa-i cinstim…

- Biserica se cutremura din temelii dupa ce o veste cumplita a facut inconjurul lumii! Ce s-a intamplat la Sfantul Mormant, locul in care a fost Iisus Hristos inmormantat! Detaliile intrec orice imaginație!

- In post, oamenii merg mai des la biserica. Pe 12 februarie a inceput Postul Paștelui, pentru ca anul acesta, Paștele ortodox e pe 8 aprilie. Pe langa abținerea de la bucatele de dulce, credincioșii merg mai des la biserica și se roaga mai des. Mai jos, cateva sfaturi despre cum trebiue sa te comporți…

- In contextul manifestarii religios-culturale ''Icoana - Fereastra spre Dumnezeu'', parintele a vorbit despre importanta icoanelor, dar a raspuns si intrebarilor despre post, relatiile interumane sau rolul Bisericii. "Postirea in sine este poate cel mai frumos atelier de croitorie pe care il…

- Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei a creat, incepand de luni, 12 februarie 2018, posibilitatea ca persoanele hipoacuzice care merg la slujba sa inteleaga pe deplin momente simbolice care vin sa-l ajute pe credincios in inaltarea inimii sale catre Dumnezeu, dar si in intelegerea adevarurilor de credinta.…

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. Anul acesta, din 19 februarie, intram în Postul cel Mare. Unii vor încerca sa parcurga patruzeci de zile în înfrânare, în rugaciune si savârșind mai multe fapte bune. Frumos ar fi ca tot mai multi crestini sa…

- Preotul Necula, la inceputul postului: Nimic din ce incercam sa facem pentru sufletul nostru nu e lipsit de sens Preotul Constantin Necula, consilier misionar-pastoral si de imagine al Mitropoliei Ardealului, a declarat luni, ca Postul Sfintelor Pasti este un bun prilej ca "sa ne dam seama daca suntem…

- Intrebat ce ne poate oferi Postul Sfintelor Pasti, preotul Necula a raspuns: "O aventura de Har. Ne putem cunoaste limitele, dincolo de parerea despre noi insine. Poate ca acesta este cel mai important exercitiu legat de postire. Sa ne dam seama daca suntem ok ca oameni, pentru ca Postul cel Mare…

- Ucigasul nu s-a oprit si a mai ranit alte cateva persoane. Conform sursei citate, alte patru persoane au fost impuscate la biserica din Kizlyar, Daghestan. Un martor a declarat ca erau foarte multe persoane inauntru, mame cu copii, persoane in varsta. "Cred ca pe noi ne-a salvat Dumnezeu ca…

- Astazi, crestinii ortodocsi de stil vechi praznuiesc Intimpinarea Domnului, cunoscuta in popor sub denumirea de Stretenia. Aceasta este una din cele mai vechi sarbatori crestine și semnifica intilnirea fiecaruia dintre noi cu Dumnezeu. Mintuitorul a fost dus la Templul din Ierusalim de Sfinta Fecioara…

- CHIȘINAU, 14 feb — Sputnik. Începând de luni, 20 februarie, creștinii ortodocși din Republica Moldova au intrat în "Saptamâna Alba", perioada în care nu trebuie sa mai consume carne, iar în zilele de miercuri și vineri din aceasta saptamâna se…

- CHIȘINAU, 11 feb — Sputnik. Astazi este duminica lasatului sec de carne sau a Înfricoșatoarei Judecați. Postul Sfintelor Paști este unul aspru, din acest motiv Biserica a rânduit ca trecerea de la mâncarea de dulce la cea de post sa se faca treptat. Începând…

- Femeile au crescut copiii in respect fața de Biserica, in frica de Dumnezeu, indiferent de epoca, de conducere, de ideologii. Femeile, prin abnegatia lor, prin grija lor fata de prunci si fata de viitorul familiilor lor, i-au infrant si pe Stalin, si pe Dej, si pe Ceausescu… Dictatorii conjuncturali…

- Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor. Cine poate fi pomenit?Se…

- Explicatia o da Ion Andronache, un tanar muzician profesionist pasionat de religie care a studiat la Universitatea de muzica și arte performante din Viena. In Vechiul Testament, instrumentele muzicale erau folosite foarte intens pentru a aduce lauda și slava lui Dumnezeu.

- Dumnezeu este peste tot. O știu credinciosii care vin sa se roage in fiecare duminica la biserica improvizata intr-un ... vagon. Lacașul a aparut acum 12 ani pe strada Petricani din Capitala, datorita donațiilor.

- Motto: Canta, mai frate, romane, graiul si limba ta si lasa cele straine ei a le canta! Parohiile ortodoxe din toata tara au oficiat, miercuri, slujbe de pomenire pentru cei care au contribuit la infaptuirea Unirii Principatelor Romane. O asemenea slujba de pomenire a inaintasilor luptatori pentru unitatea…

- Ortodoxe Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan Greco-catolice Sf. cuv. Xenofont și familia sa Romano-catolice Ss. Timotei și Tit, ep. Sfantul Cuvios Xenofont, soția sa Maria și fii lor Arcadie și Ioan sunt praznuiți de Biserica Ortodoxa la 26 ianuarie. Au…

- Sfinta Mucenița Tatiana (12.01/25.01) s-a nascut in timpurile cind creștinismul nu era raspindit, mulți necunoscind nimic despre el. In acea vreme domneau imparații romani, renumiți prin cruzime și torturi strașnice. Tatal Tatianei fusese de trei ori consul, insa era creștin bine credincios și temator…

- Larisa Geanina Ujvari era studenta in anul intai la facultatea de farmacie din Oradea. Din cauza bolii de care suferea, ea a facut o infecție grava și a stat internata in spital mai multe saptamani, fiind ținuta in viața doar de aparate. Mama și sora ei au sperat pana in ultimul moment ca Larisa iși…

- Da. Ne aflam in Anul Centenar – un an special, deosebit, sfant, plin de sacru si simbol, plin de istorie, cultura, civilizatie si spiritualitate. Si, astfel trebuie sa si ramana!... Spuneam ca este un an plin de sacralitate, sfintenie si simbol!... Unul dintre aceste simboluri sfinte, sacre, perene…

- Parintele Nicolae Tanase, “tatal” a peste 400 de copii pe care ii ingrijește in Centrul Social de la Valea Plopului din Prahova, sub tutela Asociației PRO-VITA pe care a și inființat-o, a lasat o parte din inima sa tinerilor din Corbeanca aflați in cautare de modele și de un desavarșit indreptar in…

- Luiza Radulescu Pintilie Doua intamplari, la vreo patruzeci de ani distanta. Cea dintai, traita in curtea bunicilor mei, in Ajunul de Boboteaza ce coborase ghirlande de promoroaca peste satul Dumbravesti de pe Valea Slanicului. Cea de-a doua – in aceste zile de inceput de an, in fata televizorului,…

- Nu a vorbit niciodata despre asta! Avocatul Daniel Ionascu a trait o adevarata drama atunci cand a aflat ca mama lui este grav bolnava, iar medicii nu ii dadeau prea multe sanse sa scape. Invitat in cadrul emisiunii „Acces Direct”, Daniel Ionascu a povestit despre minunea din viata lui. Cand medicii…

- Din punct de vedere istoric, Biserica crestina a fost fondata in ziua Cincizecimii, sub semnul entuziasmului pascal si al spiritului evanghelic, pe care Duhul Sfant le-a insuflat apostolilor si tuturor celor prezenti la acest mare eveniment din Ierusalim. Alegerea celor doisprezece apostoli indica ...

- Sfantul Botez este prima taina a Bisericii. Fara Botez nimeni nu poate fi socotit membru al Bisericii. Cuvantul Botez provine din limba greaca: verbul baptizo inseamna „a scufunda”. De aceea pruncul trebuie „scufundat” in apa din cristelnița. Numele copilului trebuie sa fie al unui sfant sau al unei…

- Biserica Ortodoxa il praznuieste joi, 11 ianuarie, pe Sfantul Cuvios Teodosie cel Mare. S-a nascut intr-un sat din tinutul Capadociei in secolul al V-lea, intr-o familie crestina. A decis sa-si dedice viata slujirii lui Dumnezeu, astfel ca si-a parasit familia in timpul imparatului Marcian (450-457)…

- Crestinii palestinieni au protestat sambata, in timpul vizitei Patriarhului grec ortodox al Ierusalimului in Cisiordania, fata de decizia bisericii de a vinde pamant unor grupuri evreiesti, informeaza Reuters.Cei care l-au intampinat pe patriarh - crestini din Betleem, Nazaret si alte orase…

- De ce nu taie mama cu cutitul duminica Anul trecut m-a asteptat mama cu nerabdare sa ajung acasa, in Bucovina. Si pentru ca nu ma vazuse demult, dar si pentru ca venise de la biserica si, stiind ca eu trebuie sa sosesc, isi cumparase un pepene si statea cu el in fata, asteptandu-ma... ca sa…

- De ajuns ar fi si aceasta pentru a va face sa tineti fara teama randuielile religioase; exista insa, in invatatura crestina si multe alte locuri care ne invata sa nu ne luam dupa lume si dupa obiceiurile ei nu puteti sluji la doi domni – si lumii, si lui Dumnezeu; cine va voi sa fie prieten cu lumea…

- *** Numai cine are pe Dumnezeu drept Tata si pe Biserica drept Mama poate cunoaste ce inseamna sa fie un bun parinte pentru copilul sau. * Crestinii stiu ca, atunci cand sunt intr-o situatie dificila, trebuie sa se roage lui Dumnezeu si sa se ghideze dupa principiul: "Oare dragostea ce-ar face in situatia…