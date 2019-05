Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști locali din Alba Iulia, aflați in patrulare cu mașina, pe strada Mihai Viteazul, au observat o femeie care batea un cui, in cauciucul unui autoturism parcat. Ei au intervenit imediat, oprind-o pe femeie sa distruga complet cauciucul, au legitimat-o și vor continua demersurile prevazute…

- Conform situației centralizate de Ministerul Educației Naționale, in intervalul 4-15 martie din prima etapa (4 - 22 martie 2019) a calendarului de inscriere in invațamantul primar pentru anul scolar 2019-2020 au fost introduse 122.220 de cereri in baza naționala de date. Dintre acestea, 106.779 de cereri…

- Reprezentantii Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) au anuntat astazi care au fost jucatorii ce au impresionat prin evolutiile lor in prima etapa din play-off. Astfel, in primul unsprezece se regasesc si doi dintre jucatorii Universitatii Craiova, fundasul Renato Kelic si ...

- Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita și de membrii PSD Alba, care, sambata, 9 martie, au dat un chef de zile mari, la restaurantul Mercur Style din Alba Iulia. Peste 200 de femei au fost sa petreaca ziua de 8 Martie, la sarbatoarea organizata de conducerea social-democraților din Alba. Eleganța,…

- ANAF scoate la vanzare mașini IEFTINE, in Alba Iulia. Licitație in 13 martie, cu prețuri pornind de la 2.500 lei. In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 13 luna…

- Un carambol cu cinci mașini a avut loc, luni, pe DN 1, intre Alba Iulia și Teiuș. O persoana a suferit leziuni ușoare. Trafic ingreunat pe DN 1 intre Alba Iulia si Teius din cauza unui accident in care au fost implicate 5 autovehicule (un tir si 4 autoturisme). Evenimentul rutier s-a produs la intrarea…