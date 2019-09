Stiri pe aceeasi tema

- Joi, la Casa Fotbalului, in sala „Nicolae Dobrin” a avut loc tragerea la sorti a șaisprezecimile Cupei Romaniei. Industria Galda de Jos, echipa care a eliminat miercuri pe Avantul Reghin, scor 4 – 3, va intalni in șaisprezecimile Cupei Romaniei, pe teren propriu, divizionara secunda Petrolul Ploiești.…

- Minaur Baia Mare si ACS Fotbal Comuna Recea au terminat la egalitate meciul din etapa a II-a a Ligii a III-a la fotbal, disputat sambata, 31 august, pe stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare. A fost 1-1 la final, dupa ce Recea a condus la pauza cu 1-0 in urma golului marcat de Adrian Micas (37).…

- Ziarul Unirea FOTO, LIVE-SCOR: CFR Cluj 2 – Industria Galda, in prima etapa a Ligii a 3-a Industria Galda, singura divizionara terța din Alba angrenata pe doua fronturi, campionat și Cupa Romaniei, susține meciul inaugural al noului sezon din Liga a 3-a, astazi, pe Stadionul “CMC”. In fața formației…

- Ziarul Unirea Programul turului pentru conjudețene și derby-urile “de Alba” in toamna: Metalurgistul – doua deplasari, Unirea – dispute pe “Cetate” Repartizate, toate, in Seria a 5-a a Ligii a 3-a, dupa ce cateva zile Metalurgistul Cugir a figurat in Seria a 4-a a eșalonului terț, conjudețenele și-au…

- Ziarul Unirea In ediția viitoare a Ligii a 3-a, conjudețenele – in serii diferite! Metalurgistul Cugir – in Seria a 4-a, Industria Galda și Unirea Alba Iulia – in Seria a 5-a In ediția viitoare a Ligii a 3-a, cele trei conjudețene au fost repartizate in serii diferite, Metalurgistul Cugir urmand sa…

- Ziarul Unirea FOTO, LIVE-SCOR: CS Ocna Mureș – Industria Galda, in turul intai al Cupei Romaniei Al doilea duel din Alba din cadrul Cupei Romaniei, faza intai, se disputa astazi, de la ora 17.30, pe “Stadionul Dragostei” și va opune pe CS Ocna Mureș și Industria Galda de Jos, foste colege ediția trecuta…

- Ziarul Unirea Astazi, de la ora 17.30, pe “Stadionul Dragostei”: CS Ocna Mureș – Industria Galda de Jos, in Cupa Romaniei Al doilea duel din Alba din cadrul Cupei Romaniei, faza intai, se disputa astazi, de la ora 17.30, pe “Stadionul Dragostei” și va opune pe CS Ocna Mureș și Industria Galda de Jos,…

- ETAPA 1 (3-4 AUGUST) Rapid - FarulConcordia Chiajna - Daco-GeticaTurris Turnu Magurele - PanduriiASU Politehnica Timișoara - CS MioveniCSM Reșița - "U" ClujLuceafarul Oradea - Sportul SnagovFC Argeș - Ripensia TimișoaraGloria Buzau - Csikszereda Miercurea…