- Evenimentul Bubble Parade, din Alba Iulia care urma sa aiba loc, sambata 1 iunie, a fost amanat de catre organizatori din cauza vremii nefavorabile de afara. A treia ediție a evenimentului va fi reprogramata, iar data va fi comunicata ulterior, au transmis organizatorii. CITEȘTE ȘI: BUBBLE PARADE,…

- De saptamani bune, Cetatea Alba Carolina, șanțurile acesteia, parcurile din oraș, dar și orice petic verde existent din municipiu a fost napadit de buruieni. Motivul? Contractul cu firma care s-a ocupat pana acum de ingrijirea spațiului verde a expirat și pana in momentul de fața nu a avut cine sa cosmetizeze…

- Doi elevi de clasa a V-a din Ocna Mureș de la Școala Gimnaziala ”Lucian Blaga” s-au calificat la etapa naționala a concursului de biologie „G. E. Palade” dupa ce, sambata, 11 mai, la Școala Gimnaziala „Vasile Goldiș” din Alba Iulia a avut loc etapa județeana a Concursului de biologie. La etapa naționala…

- Primaria municipiului Aiud si Serviciul de Ajutor Maltez din Romania, filiala Aiud, organizeaza in data de 15 mai 2019, evenimentul „Ziua Familiei”, in cadrul ... The post 15 mai: „Ziua Familiei” la Aiud. Familiile care implinesc 50 de ani de la casatorie, sarbatorite in cadrul evenimentului appeared…

- Conform tradiției, la Școala Gimnaziala „Vasile Goldiș” din Alba Iulia a avut loc in data de 13 aprilie, cea de-a XX-a ediție a Concursului Interjudețean de matematica „Pitagora”, dedicat elevilor din clasele IV-VIII. Au participat elevi din trei județe: Alba, Cluj si Sibiu, județe deja fidele, care…

- Joi 11.04.2019, 30 de copii de la 15 gradinițe din județul Alba au participat la concursul de igiena, sanatate și prim-ajutor ”Mugurii Crucii Roșii”, organizat de Crucea Roșie, filiala Alba, in colaborare cu Gradinița cu Program Prelungit ”Dumbrava Minunata”, DSP Alba, IȘJ Alba și Primaria municipiului…

- Curațenia de primavara continua la Alba Iulia. In zilele de miercuri și joi se va face curațenie pe strada Vasile Goldiș și se vor reface și marcajele rutiere. „In zilele de 13 și 14 martie, Primaria va derula simultan lucrari de curațenie și refacere a marcajelor rutiere pe strada Vasile Goldis. Populația…