- Motociclistii si pasionatii de motoare din Maramures sunt invitati sa se alature editiei din acest an (a VIII-a) a campaniei de constientizare a participantilor la trafic cunoscuta drept "Respect in trafic". Marsul moto – avand traseu stabilit prin nord-vestul Romaniei si estul Ungariei – se va desfasura…

- Baimarenii sunt asteptaai an Duminica de Florii la Catedrala Episcopala “Sfanta Treime” din Baia Mare. Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” orgnizeaza concertul de pricesne și muzica religioasa „Din suflet de creștin”. “Prin aceste acțiuni oferim an de an, un dar neprețuit credincioșilor care…

- Lucrarea Big Candy a artistului Dorel TOPAN este cuprinsa in catalogul licitatiei lunii martie a casei Drouot, alaturi de artisti precum: Frantisek KUPKA, Tara VON NEUDORF, Andras SZABO , Andy WARHOL, Daniel BRUSH, Joseph BEUYS, Jean TINGUELY, Pablo PICASSO. Mai mult, pictorul baimarean se regaseste…

- – in strategia IRIDEX pentru o colectare responsabila a deșeurilor Interesat inca de la inființare de asimilarea principiilor noi pentru protecția mediului și pentru susținerea economiei circulare, Iridex Group Plastic propune un plan de investiții pe etape pentru implementarea unor soluții de Smart…

- Este al treisprezecelea an consecutiv de cand Asociatia Femeilor Ortodoxe “Mironositele Femei” de pe langa Catedrala Episcopala “Sfanta Treime” din Baia Mare face, de praznicele Imparatesti ale Invierii Domnului si al Nasterii Domnului, pachete pentru familiile nevoiase din Baia Mare, a precizat ing.…

- Satu Mare ar putea avea acces direct la coridorul de transport al viitoarei infrastructuri rutiere „Via Carpatia”. Mai multe state din Europa de Est, printre care și Romania, vor sa construiasca impreuna o axa rutiera care sa lege Lituania de Grecia. Proiectul a obținut adeziunea a șapte țari: Lituania,…

- Miercuri, 21 martie 2018, cu incepere de la ora 16,00, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat, la Catedrala Episcopala “Sfanta Treime” din Baia Mare, Canonul cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul si Liturghia Darurilor inainte sfintite, cu care ocazie a rostit…

- 204 aradeni – aproape dublu fata de 2016 – s-au adresat in cursul anului trecut Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Arad, pentru a recupera contravaloarea serviciilor medicale de care au beneficiat in tarile Uniunii Europene. Pentru serviciile medicale efectuate de asiguratii aradeni in tarile UE,…

- Rata de crestere a locurilor de munca din Romania in al patrulea trimestru al anului 2017 fata de trimestrul trei al aceluiasi an a fost de 0,1%. Numarul persoanelor angajate in zona euro a crescut cu 0,3% si cu 0,2% in tarile membre ale UE, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.…

- Proiectul conductei de gaze BRUA, care ar urma sa lege Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria, nu se va realiza in forma actuala, ci va aparea un alt proiect, BRUSA, care va include si Slovacia, a declarat, miercuri, Razvan Nicolescu, senior-expert in cadrul Deloitte si fost ministru al Energiei.…

- Tot dinspre centrul continentului, de aceasta data din Germania, va intra in curand pe piata locala o alta marca celebra. Este vorba de retailerul de imbracaminte Kik Textilien, care este deja prezent in tarile baltice, Polonia, Ucraina, Belarus, Rusia si chiar Kazahstan, asta pe langa filialele din…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…

- Joi, 8 Martie 2018, Muzeul Maramureșului, Secția Etnografie, va invita la deschiderea expoziției de arte vizuale, Femeia contemporana...și preocuparile ei Expoziția este coordonata de Ileana Pipas si Stefania Adela Pop. Expoziția cuprinde lucrari de pictura, grafica, fotografie, mozaic, creație vestimentara,…

- Conform sondajului realizat pentru ONG-ul central-european Charta XXI, in medie 63% dintre respondentii din Polonia, Republica Ceha, Slovacia, Slovenia, Croatia, Serbia, Romania si Bulgaria au o opinie favorabila fata de Ungaria.Tot in Romania, unde s-au consemnat cele mai putine opinii…

- In weekend, temperaturile au ajuns in unele zone din Polonia pana la minus 20 de grade Celsius. Potrivit prognozelor meteorologice, gerul va continua, iar autoritatile au adresat un apel populatiei sa ajute varstnicii si persoanele fara adapost, aceste categorii fiind cele mai vulnerabile in timpul…

- Duminica, 25 februarie 2018, Duminica Ortodoxiei, cu incepere de la ora 9,30, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie a Sfantului Vasile cel Mare in Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, in fruntea unui sobor de preoți și diaconi.…

- Merkel a lasat clar sa se inteleaga ca viitorul UE va fi prioritatea viitorului ei mandat de cancelar, daca membrii Partidului Social-Democrat vor aproba noua coalitie cu crestin-democratii.''Avem nevoie de un nou inceput pentru Europa'', a spus ea in fata camerei inferioare a parlamentului…

- Uniunea Europeana opreste programul pentru Ucraina de finantare a construirii si modernizarii de puncte de trecere a frontierei, adancind indoielile cu privire la capacitatea autoritatilor de la Kiev de a intreprinde reforme in schimbul asistentei europene de miliarde de euro, noteaza agentia Reuters…

- Luni, 19 februarie 2018, de la ora 17,00, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat slujba Canonul cel Mare al Sfantului Andrei Criteanul, la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, in fruntea unui sobor de 10 preoți din care au facut parte Arhim. Dr.…

- Din aceasta pozitie, Luiza Moraru va gestiona cei aproape 500 de consultanti CBRE care desfasoara in zona CEE activitati de management de proprietati imobiliare - cladiri de birouri si centre comerciale. Astfel, ea va conduce de la Bucuresti echipele de administratori de proprietati din Austria,…

- CBRE a numit-o pe Luiza Moraru in functia de coordonator al diviziei de administrare a proprietatilor imobiliare pentru regiunea Europei Centrale si de Est, pozitie din care va indruma si superviza cei aproape 500 de consultanti ai companiei care desfasoara activitati de management de proprietati…

- Pictorul Ovidiu Salagean a vernisat expozitia intitulata „Atelier” in galeria Phoenix din Marghita. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultura Marghita si Centrul Judetean de Consevare si Promovare a Culturii Traditionale Bihor, sub coordonarea artistului plastic Papp Gabor. Ovidiu…

- Unitatea Militara 0991 Bucuresti a atribuit recent contracte de furnizare combustibil pentru turboreactoare de aviatie tip Jet A1 pe aeroporturile Bucuresti ndash; Baneasa, Arad, Oradea, Mihail Kogalniceanu ndash; Constanta, Satu Mare, Baia Mare, Targu Mures, Iasi, Suceava, Craiova, Bucuresti Otopeni,…

- PROGRAMUL LITURGIC al Preasfintitului Parinte IUSTIN, Episcopul Maramuresului si Satmarului, in prima saptamana a Postului Mare: LUNI, 19 februarie si MARTI, 20 februarie, de la ora 17.00, Preasfintitul Parinte IUSTIN, participa la Slujba Canonului cel Mare (al Sfantului Andrei Criteanul), la Catedrala…

- Vineri, 9 februarie 2018, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a prezidat sedinta tehnica ce a avut loc la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare in legatura cu etapele constructive ce se vor derula in acest an la sfantul locas de inchinare. La sedinta tehnica…

- Patru confederatii patronale reprezentative din Romania, Ungaria, Polonia si Slovacia au semnat, vineri, la Cluj-Napoca, un acord de cooperare regionala, constituind Alianta patronala a tarilor est-europene cu scopul reprezentarii intereselor mediului de afaceri in raport cu conducerea UE.

- Joi, 8 februarie 2018, cu incepere de la ora 12,00, Preasfintitul Parinte Episcop Iustin a prezidat, in sala „Sfantul Iosif Marturisitorul” din cadrul Catedralei Episcopale „Sfanta Treime” din Baia Mare, sedinta anuala a Casei de Ajutor Reciproc (C.A.R.) a preotilor si personalului neclerical din Eparhie.…

- Cei doi miniștri de Externe au avut luni un dejun de lucru la București, in cadrul caruia au discutat despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine, informeaza Agerpres . Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020,…

- Conceptul de couchsurfing este ideal pentru persoanele care vor sa calatoreasca și sa stea gratuit intr-o casa, ajutand proprietarii la diverse munci in gospodarie. Totuși, un tanar din Belgia a inventat ”Tindersurfing”. Ce inseamna ”Tindersurfing”? Conceptul a fost creat de Anthony Botta, un tanar…

- Un tanar din Belgia a vizitat 20 de orase diferite din Europa fara sa plateasca cazare in niciunul dintre ele, cu ajutorul unei aplicatii destul de populare. Este vorba despre aplicatia de dating Tinder. Anthony Botta, in varsta de 25 de ani a profitat din plin de ea si si-a transformat intalnirile…

- Opt tari est-europene, inclusiv Romania, vor suplimenta sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget. Anuntul a fost facut, vineri, de seful de cabinet al prim-ministrului ungar…

- De la 20 mai 2019, pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de ANAF. Avand…

- "Parintele" Polus revine la Cluj. Miliardarul Demjan, din nou in Romania DOSAR Acum 12 ani, cel mai puternic businessman al Ungariei ateriza cu elicopterul sau privat pentru a taia panglica primului mall din Cluj. Omul care era aproape sa falimenteze primaria clujeana, solicitand instituției partenere…

- Daca ar fi sa ne luam dupa ce ne spun cei de la Consiliul Judetean Maramures, in acest an ar trebui sa avem lucrari serioase pe drumurile judetene. Asta pentru ca anul trecut au fost depuse pentru finantare (au si primit-o unele dintre ele) numeroase proiecte, valoarea acestora fiind undeva la 100 milioane…

- Sambata, 27 ianuarie 2018, sub presedintia Preasfintitului Parinte Iustin Hodea, episcopul Maramuresului si Satmarului, in sala Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul din Catedrala Episcopala Sfanta Treime din Baia Mare, s-au desfasurat lucrarile Adunarii Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului…

- Numarul tinerilor din Ungaria care studiaza in Romania este in crestere Prorectorul facultatii cu predare în limba maghiara a Universitatii Babes-Bolyai, Anna Soós Universitatile din Transilvania sunt tot mai populare în rândul tinerilor din Ungaria, dintre care unii…

- Cetelem IFN SA a fuzionat cu BNP Paribas Personal Finance, actionarul unic al companiei, si devine sucursala a celei din urma, sub denumirea BNP Paribas Personal Finance SA Paris, Sucursala Bucuresti, dar activitatea comerciala va continua sub brandul Cetelem. „Prin aceasta initiativa…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Cosmin Contra, a declarat, miercuri, dupa tragerea la sorti a grupelor Ligii Natiunilor, ca tricolorii au nimerit intr-o grupa grea, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania. ''Suntem intr-o grupa grea, o grupa echilibrata, dar putem sa ne luptam…

- Ziua Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie, a fost stabilita prin lege ca fiind zi nelucratoare. Cele 14 zilele – sarbatori legale, zile nelucratoare care se acorda in Romania, in 2018, sunt, in ordine cronologica: 1 și 2 ianuarie, luni și marți, primele doua zile din an…

- Schiorii de la Clubul Corona, antrenati de Dan Iliescu si Cristiana Opris sunt pregatiti de sezonul competitional. Luni, copiii de la Corona vor lua startul in prima etapa a Campionatului National, competitie care se va disputa la Suior, in Baia Mare. Tot la inceputul saptamanii viitoare, cadetii pregatiti…

- Duminica, 21 ianuarie 2018, va avea loc aniversarea a 166 de ani de la nasterea memorandistului preot dr.Vasile Lucaciu la casa sa memoriala din Apa. Oaspeti de seama vor onora cu prezenta manifestarea organizata de catre Asociatia Civica Tempora si revista Eroii Neamului, Asociatia Nationala Cultul…

- Este vorba despre un transplant pulmonar, care nu a venit, iar pacientul care avea, totusi, un licar de speranta, a murit. "Ionut a asteptat un transplant pulmonar. Nu il mai asteapta... Ionut a murit. A fost unul dintre cei 4 romani care au pierdut lupta anul trecut, nemaiavand sansa de…

- Mii de baimareni au luat parte sambata, 6 ianuarie, la Catedrala Episcopala “Sfanta Treime” cu ocazia Sarbatorii Botezului Domnului (Boboteaza). Sfanta Liturghie a fost oficiata de PS Justin alaturi de un sobor de preoti si diaconi, dupa care pe esplanada Catedralei, episcopul Maramuresului si Satmarului…