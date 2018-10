Stiri pe aceeasi tema

- Peste 800 de participanți, cu 200 mai mulți decat in 2017, sunt așteptați, sambata, 6 octombrie, la startul celor noua curse organizate la cea de-a doua ediție a Crosului Speranței Blaj. Daca anul trecut manifestarea, care s-a bucurat de un imens succes, s-a desfașurat in Parcul „Avram Iancu”, in acest…

- Romanii din diaspora trebuie sa vina in țara, in caz de razboi, in decursul a 10 zile, prevede un proiect de lege al Ministerului Apararii Naționale (MApN), citat de profit.ro . Și cei care nu mai au domiciliul in Romania trebuie sa contacteze centrele militare in cel mult 15 zile. EXCLUSIV | Romania…

- Cea de-a doua ediție a Crosului Speranței de la Blaj va avea loc in data de 6 octombrie 2018, pe Campia Libertații, au anunțat organizatorii. Și in acest an, evenimentul va avea un caracter caritabil, Crosul Sperantei Blaj propunandu-și sa vina in sprijinul persoanelor cu dizabilitați, in mod special…

- Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al județului Alba au desfasurat, la data de 21 august a.c., o actiune pe linia prevenirii si combaterii sederii ilegale a cetatenilor straini, pe raza de competenta. In cadrul activitatilor intreprinse, polițiștii de imigrari…

- Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice fac, vineri, 14 perchezitii si 10 controale, in Bucuresti si Ilfov, la mai multe persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.200.000 de euro, prin evaziune fiscala cu marfuri importate din Turcia si China. Sunt banuiti doi cetateni…