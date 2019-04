Stiri pe aceeasi tema

- Sub genericul ,,Unic din prima secunda”, la Cugir s-a desfașurat sambata, cea de-a IV-a ediție a ,,Marșului pentru viața”, eveniment desfașurat de Parohia Ortodoxa VI Cugir, la care au au fost prezenți peste 150 de participanți de toate varstele, reprezentand și alte confesiunile religioase. Marea…

- Biserica Ortodoxa in pomenește, duminica, pe Sfantul Alexie. El a fost singurul copil al dregatorului Eufimian. Cu cat inainta in viata, cu atat crestea in sufletul lui si dorinta nemurii si a vietii vesnice. Toate bunatatile pamantesti i se pareau lucruri de nimic. Eufimian l-a cununat pe Alexie cu…

- Sfantul Sabin a trait in vremea imparatului Diocletian (284-305). Era originar din Ermuopole (Egipt). Din cauza persecutiilor impotriva crestinilor, Sfantul Sabin se va retrage in munti impreuna cu alti crestini. Un cersetor, care primea hrana de la Sfantul Sabin, il va vinde slujitorilor de idoli,…

- Sfintii 40 de Mucenici au patimit in localitatea Sevastia din Armenia, in vremea domniei imparatului Liciniu (307-323), la porunca guvernatorului Agricola. Cei 40 de mucenici erau soldati care au marturisit ca sunt crestini si din acest motiv au refuzat sa jertfeasca idolilor. Pentru marturisirea credintei…

- Pe 10 februarie, Biserica Ortodoxa sarbatorește pe unul dintre cei mai batrani mucenici, despre care se spune ca a trait 113 ani si ca apara crestinii de ciuma si foamete. Intrucat Sfantul Haralambie este considerat patronul ciumei, care apara de boli oamenii, dar si animalele, se spune ca este bine…

- De noua veacuri, Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste la 30 ianuarie pe Sfintii Trei Ierarhi, adica pe Sfantul Vasile cel Mare, Sfantul Grigorie Teologul si pe Sfantul Ioan Gura de Aur. In afara de sarbatoarea din data de 30 ianuarie, pe parcursul lunii ianuarie ii avem sarbatoriti separat, in data de…

- In fiecare an, in data de 20 ianuarie, Biserica Ortodoxa il pomeneste pe preacuviosul parinte Eftimie cel Mare. La fel ca și in cazul Sfantului Ioan Botezatorul, Eftimie se naște din pantece sterp și neroditor. Pavel și Dionisia, parinții lui, erau oameni cucernici. Ei ii pun numele de Eftimie, care…

- Preot Constantin Necula: A bea zilnic din Agheasma Mare inseamna mai mult decat purificare. Agheasma Mare bauta inseamna mai mult decat purificare. Inseamna o reactivare intr-un fel sau altul a starii noastre de bine, de atasati la Dumnezeu, e o reatasare de Dumnezeu. Vrem sa bem agheasma, de aceea…