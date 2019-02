Sam Smith si Normani lanseaza varianta acustica a piesei „Dancing With A Stranger”

Stiri pe aceeasi tema

- Piesa anului, aceasta este distrincția pe care a primit-o „Plakala” din partea M1 Music Awards in 2018! Succesul ei este atestat și de faptul ca a reușit sa intre in Top 200 iTunes și sa fie pe locul 1 in Shazam Ucraina și pe locul al optulea la nivel mondial. Clipul piesei este urmarit de peste un…

- „Prea fin, prea dulce” a strans deja peste 2,5 milioane de vizualizari in mai puțin de o luna, iar acum Guz și Irina Rimes lanseaza videoclipul acestei piese, filmat in Chișinau și regizat chiar de Guz impreuna cu Octavian „Kobzzon” Malai. „Ne cunoaștem de foarte mult timp. Eram sigura ca se va intampla…

- Sam Smith si Normani lanseaza clipul piesei “Dancing With A Stranger”, regizat de Vaughan Arnell, cel care a lucrat in trecut cu artisti precum James Blunt si George Michael. Pe scurt, videoclipul ii ilustreaza pe cei doi artisti, Sam Smith si Normani, in 2 planuri separate insa simultane, in care fiecare…

- Sam Smith si Normani incep anul in forta, oferindu-le fanilor piesa „Dancing With a Stranger”, o colaborare inedita, ce ii va emotiona in profunzime si ii va introduce intr-o poveste ce poate fi comparata cu o lectie de viata. „Dancing With a Stranger” este o mostra veritabila a ceea ce promite a fi…

- Hozier a lansat single-ul „Movement” la jumatatea lunii trecute, facand cunoscuta publicului o piesa profunda, care vine la pachet cu un videoclip ce il aduce in lumina reflectoarelor pe renumitul balerin Sergei Polunin. Ca sa se asigure ca lumea continua sa vorbeasca de piesa asta, Hozier a lansat…

- Nu exista niciun dubiu in faptul ca Jonas Blue a facut ravagii vara aceasta cu hit-ul „Rise” feat. Jack & Jack, insa artistul nu s-a oprit aici si a lansat „Polaroid”, o colaborare de milioane de stream-uri cu superstarul Liam Payne si Lennon Stella, dar surprizele nu se termina aici – Jonas Blue, Liam…

- Dupa lansarea piesei „Inapoi”, un featuring cu alt DJ, Dara revine cu varianta in limba rusa a piesei, care se numește “Game Over” și care beneficiaza și de un nou videoclip. alt DJ este nimeni altul decat Serge Istrati aka Sasha Lopez, cel din spatele multor hituri ce au cucerit atat Romania, cat și…

- Astrid S lanseaza varianta acustica a single-ului „Emotion”, o piesa emotionanta, de un dramatism coplesitor, sustinuta prin acorduri de pian si versuri de o luciditate profunda. Onestitatea ce sta la baza piesei „Emotion” cladeste un intreg univers muzical, care incearca sa redea in mod fidel durerea…