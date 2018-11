Sam Ballard, fost jucător de rugby, a murit după ce a mâncat un melc Sam si mai multi prieteni se distrau in Sydney, iar Jimmy Galvin, unul dintre martori a povestit ce s-a intamplat exact atunci, in 2010. “Stateam de vorba la un pahar de vin rosu si incercam sa ne comportam ca niste adulti atunci cand am vazut un limax (n.red. – melc fara cochilie) tarandu-se pe jos. Apoi a fost o scurta conversatie. ‘Sa-l mananc?’ a intrebat Sam. Apoi, bang! Si asa s-a intamplat toata treaba”, a spus acesta. In zilele urmatoare, sportivul a inceput sa se simta tot mai rau, a ajuns la spital si aici s-a constatat ca a fost infectat cu viermele… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

