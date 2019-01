Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care nationalismul isi va impune viziunea "preferintei nationale", Uniunea Europeana "va muri" si in Europa va reincepe "razboiul", sustine Moscovici care nu si-a ascuns niciodata aversiunea fata de personaje precum Salvini, Le Pen, Orban si asa mai departe, potrivit Il Giornale, citat de…

- Fostul ministru de finante elen Yanis Varoufakis, cunoscut pentru criticile sale necrutatoare la adresa politicilor de austeritate promovate de Berlin in apogeul crizei datoriilor din zona euro, va candida la alegerile europene de anul viitor... in Germania, relateaza duminica Reuters. Miscarea Democratie…

- Comisarul european pentru Justiție, Vera Jourova, a discutat cu președintele Klaus Iohannis, marți, la Palatul Cotroceni, despre importanța combaterii dezinformarii la nivelul populației, cat și a creșterii investițiilor in securitatea cibernetica, informeaza Administrația Prezidențiala."In…

- Peste 300 de reprezentanți PES activists Romania din toata țara s-au adunat sambata la Timișoara, la sala Europa a Centrului Regional de Afaceri, pentru a discuta despre parcursul european al Romaniei. „Intr-un moment in care mesajele eurosceptice incep sa apara in spațiul public din Romania, este timpul…

- Opt state europene au denuntat marti la ONU intentia de organizare, la 11 noiembrie, a unor scrutine 'ilegitime' in estul Ucrainei pentru alegerea liderilor celor doua 'republici' autoproclamate Donetk si Lugansk.

- Alegerile europarlamentare din primavara anului viitor vor fi "mai dure decat orice alte alegeri europene care au avut loc pana acum", a declarat marti, la Bucuresti, comisarul european pentru buget si resurse umane, Gunther Oettinger informeaza Agerpres. El a precizat ca la alegeri vor participa…

