Salvini refuză să primească noi migranţi în Italia "Raspunsul meu este clar: porturile italiene sunt inchise. Pentru traficantii de fine umane si pentru cei care ii ajuta, s-a terminat cu binele", a notat Salvini pe Twitter. Salvini a mentionat ca ONG-ul a solicitat accesul pe teritoriul Italiei pentru barbatii, femeile si copiii salvati vineri, dupa un raspuns negativ al Maltei. ONG-ul a anuntat ca dintre migrantii salvati, o femeie si bebelusul ei, nascut pe o plaja din Libia, au fost dusi in Malta cu un elicopter al garzii de coasta. "Mai avem 311 persoane la bord, cu necesitati si fara port in care sa putem Acosta",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

